Djur, natur och landsbygdsmystik i årets boksommar för unga: "Människor kan slukas av skogen"

Skogen kräver sina offer i rafflande glesbygdstrilogi

Camilla Sten: Bergtagen (Rabén & Sjögren, från 15 år)

Landsbygden tycks vara populär i svensk litteratur nu. När allt fler (läsare och författare) lever i storstäder blir väl glesbygd exotiska miljöer som i sin annorlundhet behållit en gnutta av den magi som moderniteten berövat oss.

Flera ungdomsböcker just nu sysslar med vår egen folktro, förlagda till Norrland. Här introducerar Camilla Sten, som skriver både ensam och med sin mor, deckarförfattaren Viveca Sten, en trilogi som anknyter till sägnerna om de bergtagna.

Miljön är det fiktiva samhället Järvhöga i Jämtland, som hyser en internatskola för (stads-)pojkar. En elev har försvunnit; liksom slukats av skogen. Han är inte ensam som har mött detta öde, men i Järvhöga tiger man om de försvunna. Om man är olycklig och inte vill leva längre och skogen lockar...då kanske man ger sig till skogen, säger en av karaktärerna. Naturen tar sina offer.

Camilla Sten är en erfaren författare och stilen är lättflytande och rapp. Att det förgångna varvas med det nutida när pusslet vävs är inget originellt grepp, men ett välfungerande. Ändå tar berättelsen fart först en bra bit in i boken, men den är ju prologen till en serie och Camilla Sten dukar här med flera intressanta ämnen att gå vidare på.

Här späs föraktet mellan samhällsklasser på med land-stad-konflikten. Föräldrar med alltför krävande framtidsplaner för sina barn är ett annat spår. Och det har säkert inte undgått psykologen Sten att bergtagning förr primärt inte handlade om folk som förblev bortsprungna, utan var ett sätt att förklara avvikande beteenden och psykisk sjukdom.

Länge finns skogen mest i utkanten, utanför utredning och relationer, och rädslan för den blir abstrakt. Men under det rafflande slutet framkallas, vackert nog, den oförklarade närvaron av Något därute. En märklig förtrollning. Som skulle kunna stamma ur nedkylning eller umbäranden, men inte nödvändigtvis.

Praktisk guide till att hitta och lära känna djur

Björn Bergenholtz: Hur ser man djur? (Rabén & Sjögren, 3-6 år)

"Hur ser man djur?" handlar snarare om var och när ser man djur - för de är ju inte alldeles lätta att få syn på. Förutom fåglar och insekter håller de sig på sin kant. Men om man ser dem höjer det upplevelsen att veta vad man ser. Här får man även tips om var man kan leta efter sina djur- och naturupplevelser.

Här presenteras inte bara däggdjur utan insekter, sniglar, grodor, fåglar, fiskar, fladdermöss mer mera i enkla och ibland finurliga fakta. Av fjärilarna är det inte bara de snyggaste som får vara med; vi får veta hur vi gillrar en krypfälla och bygger en fågelholk, vi uppmuntras att använda lupp och att spara brännässlor för vissa fjärilar gillar dem. Och insekter är inte äckliga utan intressanta (fast alla behöver man ju inte gilla). Över huvud taget får vi en hel del koll på vad vi får göra och inte i naturen.

Kanske kunde det varit mindre text och mer plats för bilder. Men det är bra att urvalet fokuserat på djur man har en rimlig chans att få se och att det ges praktisk guidning till saker att göra, inte bara läsa om. Ur kunskaper växer respekt och vilja att vårda och bevara. Just vad som behövs i en värld där vi människor just nu orsakar ett av de största artutdöendena i jordens historia.

Aptitlig fågelbok i Pokémonstil – för alla åldrar

Martin Emtenäs och Jonas Källberg: Svenska fåglar - jämför och lär känna 40 arter (Rabén & Sjögren, 6–9 år)

En sommar som denna passar ju fint för fågelspaning.

Här har fågelkännaren och programledaren Martin Emtenäs och illustratören Jonas Källberg gjort en aptitlig bok som både är informativ, enkel och snygg. Fåglarna är tecknade i Pokémonstil, vilket torde tilltala barnen, men ändå porträttlika. Upplägget är lätt: varje fågelfamilj får fyra representanter (som i många kortspel för barn) och både familj och medlemmar presenteras kortfattat. Enkla symboler berättar snabbfakta som storlek, favoritmiljö, utbredning, favoritföda.

Guiden omfattar 40 familjer, från kråkfåglar till hackspettar, mesar, finkar, trastar och så vidare. Det är synd att rovfåglarna inte är med, men tanken är väl att det ska vara fåglar som är relativt lätta att få syn på. Ur den aspekten är det svalorna man saknar mest. Och det som absolut inte går att beskriva i text är förstås lätet; det måste höras.

Men man lär sig skilja gråsparv från pilfink, att nötväckan är ensam om att gå med huvudet nedåt, att göktytan väser som en orm och andra fascinerande fakta. Tilltalet passar både barn och vuxna, och boken kan ges till vilken nyväckt fågelentusiast som helst, oavsett ålder.

Myter för små tankeresenärer som hemestrar

Joe Todd Stanton: Arthur och det gyllene repet; Marcy och sfinxens gåta (översättning Gustaf Gustafsson, Bonnier Carlsen, 6–9 år)

Vem skulle inte ha velat vara en gammaldags äventyrare på den tid då världen var exotisk och outforskad?

I Brownstone vimlar det av sådana äventyrare. Med start i deras bibliotek och enorma samling föremål, som äventyrarna har tagit med sig, tas läsarna med på äventyr där familjen Brownstone griper in i mytologins och myternas värld. Anfadern Arthur reser för att be guden Tor om hjälp när Fenrisulven härjat i hans by, och får i högsta grad delta i nedkämpandet av ulven. Hans dotter Marcia övervinner sin mörkrädsla när hon tvingas rädda sin pappa ur sfinxens mörker och hamnar på den egyptiska guden Ras solbåt.

I en mix av list, farliga uppdrag, märkvärdig kunskap gömd på mystiska platser och lösningar som man inte väntat sig får läsaren en port till mytologiernas äventyrsberättelser, i barnversion. Främst är det bilderna som berättar och skapar stämning i denna sommarläsning för små tankeresenärer som hemestrar.