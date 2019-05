Här är division 4 Ångermanland – allt du behöver veta om lagen inför seriepremiären: "Ska inte bara spela tiki-taka"

Anundsjö IF 2

Placering 2018: 8:a.

Tränare: Dejan Dimoski, Johan Eriksson.

Målsättning: Utveckla de unga spelarna och försöka vinna matcher (Dejan Dimoski).

Spelsätt: Det beror på vilka spelare som vi använder, för det kommer att variera.

Håll ögonen på: Yttermittfältaren Simon Hallin (17 år) som är stor och stark och har bra kontroll på bollen. Han kan bli bra.

Premiärmotståndare: KB 65 (h) tisdag 7 maj 19.00 på Olympia.

Arnäs IF

Placering 2018: 10:a i division 3.

Tränare: Niklas Lundberg, Marco Lundkvist (assisterande), Daniel Selinder (assisterande).

Målsättning: Vinna serien.

Spelsätt: Kan variera lite beroende på motstånd.

Spelare in: Joel Falk (Hägglunds IoFK), Oscar Fransson (Anundsjö IF), James Lundkvist (Skorpeds SK), Emil Nilsson (Anundsjö IF), Björn Norén (BK Derby), Kalle Nyberg (Gottne IF), Filip Nylander (Klubblös), Adam Olsson (Friska Viljor), Tommy Östman (Hägglunds IoFK).

Spelare ut: Andy Edlund (slutat), Rasmus Engström (BK Forward), Kenneth Fofana (Sidensjö IK), Emil Fridh (KB 65).

Håll ögonen på: Nyförvärven Adam Olsson från Friska Viljor och Björn Norén från BK Derby.

Premiärmotståndare: KB 65 (b) fredag 3 maj 19.00 på Forssvallen.

Bjärtrå IS

Placering 2018: 1:a i division 5.

Tränare: Patric Svanholm, Johannes Lundholm, Janne Westin och Tobias Boström (målvaktstränare).

Målsättning: Min målsättning är ganska hög, men vi tar varje match som den kommer. Vi vill vinna varje match och skulle det gå så långt att vi vinner hela serien skulle det vara underbart. Så mycket vågar vi dock inte hoppas på som nykomling (Patric Svanholm).

Spelsätt: Väldigt offensiv fotboll, det är roligt att titta på oss. Vi bjuder upp till dans med hög press och intensitet, men har också ett bra försvar.

Spelare in: Tio stycken nya har förstärkt truppen och krigar om platser i division 4- och division 6-laget.

Spelare ut: Inga direkta spelartapp, har fått behålla fjolårets stomme.

Håll ögonen på: Anfallaren Saro Ghaderyan som vann skytteligan i division 5 med 26 mål.

Premiärmotståndare: Björna IF (b) tisdag 7 maj 19.00 på Biggevallen.

Premiärmotståndare: Björna IF (b) tisdag 7 maj 19.00 på Biggevallen.

Björna IF

Placering 2018: 6:a.

Tränare: Kent Eriksson, Kalle Lundgren, Kenneth Åhman (målvaktstränare), Lennart Hellström (lagledare).

Målsättning: Siktar på att nå övre halvan.

Spelsätt: Beror på motstånd, men är i grunden ett defensivt och disciplinerat lag.

Spelare in: Simon Dernbrant (IF Centern).

Spelare ut: Håkan Holmgren (slutat), Pontus Åslin (slutat), Simon Gustavsson (slutat), Johan Jakobsson (slutat), Nicklas Fahlén (Gottne IF).

Håll ögonen på: Alexander Olofsson är en viktig kugge, Tobias Sellin är ytterligare en. Nyförvärvet på målvaktssidan Simon Dernbrant blir spännande.

Premiärmotståndare: Friska Viljor 2 (b) fredag 3 maj 19.00 på Skyttis IP.

Friska Viljor 2

Placering 2018: 4:a.

Tränare: Martin Wallin, Johnny Edmark och Welat Acar (assisterande).

Målsättning: Vi vill såklart vara med och tävla och vinna matcher, men det är ett U19-lag och i grunden är det här en utbildning för spelarna. Vi vill förbereda dem så bra som möjligt för att ta en plats i seniorfotbollen, i huvudsak för att kunna spela med Friska Viljors A-lag (Martin Wallin).

Spelsätt: Försöker variera vårt spel för att överraska motståndarna. Vi ska inte bara spela tiki-taka eller bara köra långbollar. Sen vill vi alltid vara spelförande, vi ligger inte och väntar på att motståndarna ska göra misstag och kontrar.

Spelare in: Endast spelare som flyttats upp ifrån U17-truppen.

Spelare ut: Erik Bergquist (slutat), Johan Gustavsson (Modo FF), Johan Kristoffersson (KB 65), Anton Larsson (Gottne IF), Andreas Wikman (Gottne IF).

Håll ögonen på: Det finns många unga talangfulla killar i laget, jag kan inte välja ut en.

Premiärmotståndare: Björna IF (h) fredag 3 maj 19.00 på Skyttis IP.

Höga Kusten

Placering 2018: 9:a i division 3.

Tränare: Patrik Danielsson, Mihail Robu (assiterande spelande).

Målsättning: Vi har inte satt någon resultatmålsättning eftersom det inte finns någon risk att åka ur, med lagen som dragit sig ur. Vi ska försöka vinna varje närkamp och ta det därifrån. Vi har ett intressant lag med flera spännande yngre spelare och framförallt en fantastisk grupp kemimässigt. Det kommer inte vara bråk och tjafs som det kunnat vara tidigare (Patrik Danielsson).

Spelsätt: En passningsinriktad, rolig och sevärd fotboll. Inte så mycket försvara och slå långt.

Spelare in: Dumitru Nistor (Frånö SK).

Spelare ut: Mostafa Afzali (IF Älgarna), Emil Forsgren (Härnösands FF), Jim Hellström (Härnösands FF), Mohammed Kadura (IF Älgarna), Serghei Mocanu (Anundsjö IF).

Håll ögonen på: Mihail Robu är vår maskin på mitten. Han är lagets största bärande spelare och otroligt viktig för vårt centrala spel. Premiärmotståndare: Mellansel/Gottne IF 2 (b) lördag 4 maj 13.00 på Olympia.

Junsele IF (Sollefteå GIF FF 2)

Placering 2018: 2:a.

Tränare: Ingen huvudtränare, allt i allon Thomas Hellgren har högsta ansvaret.

Målsättning: Vi kommer ta våromgången som en träning, klara sig kvar på hösten och se till att byn får fortsätta ha ett lag (Thomas Hellgren).

Spelsätt: Göra ett mål mer än motståndaren på något sätt.

Spelare in: Har blivit andralag till Sollefteå GIF till säsongen och får tillgång till ungdomsspelare därifrån.

Spelare ut: Ungefär tio spelare har lämnat. Däribland två bästa målskyttarna Ion Pavlov och Sergiu Baran.

Håll ögonen på: Vi har våra moldaver som är duktiga (Thomas Hellgren).

Premiärmotståndare: Sidensjö IK (b) fredag 3 maj 19.00 på Olympia.

KB 65 FF

Placering 2018: 5:a

Tränare: Robert Engström, Jonatan Björnler (assisterande).

Målsättning: Förbättra femteplaceringen från i fjol och ha roligt tillsammans.

Spelsätt: Vill äga mycket boll och ta tillbaka den snabbt.

Spelare in: Emil Fridh (Arnäs IF), Samuel Gunnarsson (Anundsjö IF), Erik Jonsson (Friska Viljor 2), Johan Kristoffersson (Friska Viljor 2), Marcus Norberg (Anundsjö IF), Niclas Öberg (Anundsjö IF).

Spelare ut: Willy Bergström (flyttat till Umeå), Nils Kempe Ullsten (flyttat till Uppsala).

Håll ögonen på: Marcus Norberg, som var en nyckelspelare i Anundsjö i fjol har mycket erfarenhet. Sen har vi många unga skickliga spelare (Robert Engström).

Premiärmotståndare: Arnäs IF (h) fredag 3 maj 19.00 på Forssvallen.

Mellansel/Gottne IF 2

Placering 2018: 3:a i division 5.

Tränare: Ali Mohammed.

Målsättning: Etablera sig i serien.

Spelsätt: Kontringsorienterad fotboll.

Spelare in: Brhaneab Abera Atalay (Anundsjö IF), Adane Atalay (Anundsjö IF), Andreas Eriksson, Emmet Ronnedal (Anundsjö IF), Omr Daghstany.

Spelare ut: Arman Khoshi Tak.

Håll ögonen på: Jemal Omer och Abdu Abdella.

Premiärmotståndare: Höga Kusten (h) lördag 4 maj 13.00 på Olympia.

Sidensjö IK

Placering 2018: 7:a.

Tränare: Patrick "Pyrre" Åhström, Victor Nilsson (assisterande).

Målsättning: Topp tre.

Spelsätt: Vill hålla bollen efter backen med en hög press och ha snabba omställningar.

Nyförvärv: Felix Boman (Gottne IF, långtidsskadad), Viktor Edmark (Gottne IF), Kenneth Fofana (Arnäs IF), Oskar Lindmark (Anundsjö IF), Sebastian Magnusson (tillbaka efter uppehåll), Fredric Åhström (Gottne IF).

Spelartapp: Jimmy Viström (paus från fotbollen), Viktor Westin (slutat).

Håll ögonen på: Nyförvärven Fredric Åhström, Viktor Edmark och Oskar Lindmark som alla har spelat i division 2.

Premiärmotståndare: Junsele IF (h) fredag 3 maj 19.00 på Olympia.