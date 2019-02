FV:s nye sportchef om grusade proffsdrömmen, Ö-viksfotbollen och att chefa över polarna: "Business är business"

När Josip Pavic efter två succéfyllda säsonger valde att avsluta sin tid som sportchef i Friska Viljor riktades styrelsens blickar inåt. Där hittade klubben en mittfältare som kände att hans plats inte längre var på planen.

– Jag brinner inte för att spela fotboll längre, men jag brinner för fotbollen och jag tycker det här känns mycket mer passande, berättar Toby Davis som tillträdde som FV-sportchef den sista november 2018.

Den första tiden som sportchef har varit hektisk, men samtidigt väldigt mycket vad Davis hade väntat sig.

– Man hade en ganska klar bild av det. Vissa saker faller väldigt naturligt för mig och vissa är nya.

Vad är det som faller mest naturligt för dig i rollen?

– Jag i min personlighet är ganska bra på att göra affärer och att ha och göra med folk. Den sociala biten och kontakten med spelarna.

Var det därför du tror valet föll på dig?

– Det var nog för att de andra skulle få slippa prata engelska med spelare utifrån, säger han och skrattar.

– Nej, men jag kan gruppen, jag kan klubben och jag har haft en tydlig roll i laget för att hjälpa de yngre.

Det blev sammanlagt fyra säsonger som spelare i FV för den engelske mittfältaren. En erfarenhet som han tror kommer ge honom en stor fördel i det nya jobbet.

– Fördelen är att jag kan klubben. Jag vet vad Andreas (Fahlgren) vill som ordförande, vad styrelsen vill. Jag vet vad Pero (Kapcevic) betyder och vad han kan göra och jag kan spelartruppen.

– Sen beror det på om jag är omtyckt av spelarna. Om jag inte hade varit det är det en nackdel, men min uppfattning är att de flesta trivs och har ett förtroende för mig. Är det så tror jag absolut att det är en fördel att jag varit i klubben.

Hur är det att vara chef över tidigare lagkamrater och i många fall vänner?

– Det mesta handlar om att höra vad spelarna vill. Lyssnar man så hör man oftast vad de vill, vad de är oroliga över och vad de trivs med. Då kan man jobba med att få dem att trivas ännu mer och jobba bort den oro som finns. Svårare än så behöver det inte vara.

Men du känner att det går att göra det professionellt även om du känner dem privat?

– Business är business, men jag vill heller inte att de känner att de inte kan prata med mig på samma sätt, eller skoja till det. Sen är det klart, sitter vi och pratar om ett avtal då är man seriös, men jag vill fortfarande kunna gå in i omklädningsrummet och vara med grabbarna.

– Det vill jag aldrig tappa, det skulle jag inte vilja ha på mitt heltidsjobb heller att man inte kan skämta till det med chefen.

Att kliva in efter Pavic, som under sina två säsonger hjälpte FV till uppflyttning från division 3 och en sjundeplats som nykomling i division 2 blir ingen lätt uppgift. Davis tror dock att han kan komma in med lite nytt tänk jämfört med sin företrädare.

– Vi vill båda väl för de yngre spelarna och jobba för att fotbollen ska bli bättre i Ö-vik, men vi är ganska olika annars. Jag tar lite mer plats och hörs mer, medan Josip är mer uppstyrd.

Et sätt att föra Ö-viksfotbollen framåt som diskuterats, är att slå ihop lagen i division 2 och bilda "Örnsköldsviks Förenade". En tanke som tål att åtminstone talas om tycker Davis.

– Jag kan köpa diskussionen, om jag tar mina personliga åsikter förstår jag att folk pratar om det. Tyvärr tror jag att vi är en bra bit ifrån att kunna hitta en sån lösning.

Varför?

– Ska jag vara helt ärlig tror jag det är mycket stolthet som hindrar det. Samtidigt tycker jag att vi alla har ett ansvar för att fotbollen i Ö-vik ska bli bättre. Det gynnar oss alla.

– Sen måste man se hur det kan bli bra för alla. Jag kan tycka att vi i klubbarna här uppe är ganska bra på att se vad de själv är bra på och vad andra är dåliga på, istället för tvärtom att man lär sig av varandra.

Kan man få ett lag i division 1 eller till och med Superettan utan en hopslagning?

– Självklart kan man det. Det krävs ju en hel del, men det är inte något jag säger: Nej, nej det kan aldrig hända åt.

Själv har han spelat för både FV och rivalerna Anundsjö under sin spelarkarriär som han tvingades avsluta som 28-åring, mycket på grund av en ryggskada.

– Det är det tråkigaste jag varit med om. Jag mår bra nu och spelade förra året, men här sitter vi. Jag saknar den motivationen nu och för mig är det rätt beslut.

Davis karriär inleddes i engelska Plymouth, men när han inte riktigt lyckades slå sig in i A-laget där som 18-åring bar flyttlasset till Västerbotten och Umeå FC.

Då precis som nu spelade laget i Norrettan och på sina åtta första starter i serien gjorde engelsmannen (som då var anfallare) sju mål.

– Tittar man då i ettan fanns det inte någon annan 18-åring som stack ut med sån statistik. Jag ångrar mig inte, men jag kanske hade kunnat söka mig till någon klubb i superettan eller allsvenskan.

Istället för en karriär som ledde till Allsvenskan blev det efter tre säsonger i UFC spel med Junsele i division 2. En säsong som han helst vill glömma.

– Det blev ju kaos med förbundet. Jag vet inte exakt hur det gick till, men vi fick inte spela med alla våra spelare i alla fall och vi tog fyra poäng på hela säsongen. Det var tungt.

Via tre betydligt roligare säsonger med Anundsjö gick det sen vidare till stadsrivalen FV. Från tiden som spelare där är det framförallt hans första säsong 2015, då laget kvalade sig upp i division 2 som han minns.

– Den säsongen sticker ut lite grann. Vi gjorde det otroligt svårt för oss själva ett tag. Vi förlorade några matcher i början, så vi fick kvala upp, men på slutet var det som att vi skulle köra över vem som helst.

Förutom alla minnen har fotbollen också gett honom ett nytt hemland i Sverige.

– Det var en resa för fotbollen en gång i tiden och nu har det hänt en massa annat. Det är skitskoj, jag blev kär i Sverige tidigt under min tid i Umeå.

– Nu får man vara försiktig med tanke på brexit, men jag blir nog kvar här i Sverige. Jag har ansökt om medborgarskap och jag ser ingen anledning till att det inte skulle gå igenom.

Kan du längta tillbaka till England nån gång?

– Det som är nackdelen är tiden med min familj, men jag trivs här. Jag ifrågasätter det inte utan jag bara njuter.

Hur löser man biten med familjen då?

– Jag brukar åka hem två gånger per år, man får ha lite längre tid med varandra lite färre gånger.

– Det är bara att göra det bästa av det, vi pratar med varandra mycket på facetime och har bra kontakt. Jag tror aldrig jag hade klarat mig utan det.

När det nu har blivit dags för första säsongen med det nya åtagandet tänker Davis ha en sak i fokus, att utveckla ungdomarna i klubben. Förra säsongen var 17 av 23 som deltog i matcher för laget i division 2 fostrade i Ångermanland, en statistik där han hoppas fortsätta ha höga siffror.

– Det är A-lagsverksamhet och det är klart vi vill gå så bra som möjligt i serien, men ska vi köpa in spelare för att hamna två placeringar bättre än i fjol? Är det rätt väg att ta? Nej, det tror inte vi.

För att tydliggöra det tänket har några av hans första ageranden som sportchef varit att plocka upp fyra killar från U19-laget: Niklas Palm, Calle Nordin, Jesper Kallin och Albin Svensson.

– De har goda möjligheter att slåss om en startplats varje vecka. Vi har varit imponerade av alla och vetat om dem en längre tid. Vi ser fram emot att se vad de kan och hitta rätt balans åt dem.

Han berättar att han är stolt över samtliga spelare i laget och att han hoppas att några av dem kan ta klivet som han själv aldrig tog. Även om han känner sig oerhört nöjd när han tittar tillbaka på sin tid som spelare så gnager ändå frågan i honom lite grann: Hur långt hade det kunnat gå med rätt vägval?

– Förmodligen var jag helt enkelt inte bättre, men det har jag tänkt ofta. Hade jag vetat då vad jag vet nu hade jag sökt mig runt i andra klubbar, sett över mina möjligheter och hittat en klubb som skulle kunna ta mig till nästa nivå.

– Det var som när jag satt hemma på jul och slog på tv:n. Så ser jag min gamla lagkompis Sean Morrison vara kapten i Premier League borta mot Manchester United på Old Trafford. Det kan gå så och det måste vi få fram ännu mer här uppe att vi tror på det och att vi faktiskt får iväg några grabbar till nästa nivå. Det hade varit roligt.

Antingen eller med Toby Davis

1-0-vinst – 5-4-vinst

Bollinnehav – Kontringsspel

Konstgräs – Naturgräs

Målskytt – Backklippa

Träna med Pero – Dricka Cola zero

Premier League – Allsvenskan

Anundsjö IF – Gottne IF – Kramfors-Alliansen