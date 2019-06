Första starten – då ordnade specielle inhopparen poäng åt Gottne: "Kul att äntligen få chansen"

Inför säsongen värvade Gottne IF in anfallaren Anton Larsson från Friska Viljors andralag. Han har stått bakom målkungen Adam Johnson i rangordningen och fått agera inhoppare, med tre mål som facit.

– När man hoppar in blir det mer att man kastas in direkt och det blir en annan förväntning. Det är lättare att komma in i matchen när man startar. Man får mer tid på sig att känna av, förklarar Gottnespelaren.

Larsson har kommit in från bänken vid nio tillfällen i år, överlägset flest i laget. Därför var det en något ovan roll för honom att ta när han fick inleda matchen mot IFK Umeå under onsdagen på en kant.

– Det var tufft, men kul att äntligen få chansen från start. Jag kör på varje träning, försöker jobba varje minut och bara göra mitt bästa.

Det tog en stund för honom att spela in sig, men i starten på andra halvlek hittade han rätt. Vid ställningen 1-1 bröt Emir Ragipovic in från kanten och spelade in bollen framför mål. Där stod Larsson och skyfflade in bollen.

– Det är Emirs mål, han tar sig runt hela vänsterkanten och spelar in fint till mig. Jag står på rätt ställe vid rätt tidpunkt.

Ledningsmålet med halvtimmen kvar räckte, tyvärr för Larssons och Gottnes del inte till tre poäng. Umeå kvitterade i slutet av matchen och fastställde slutresultatet till 2-2.

– Det är vi inte jättenöjda med, det känns som att vi var värda mer. Vi hade bra spel, även om vi hade några perioder när vi sjönk.

Med ett tabelläge som ser något oinspirerande ut i mitten av division 2, med långt både till botten och toppen blir nästa veckas utmaning kanske än roligare. Då väntar nämligen cupmatch mot Hudiksvalls Förenade FF. Vid vinst öppnas chansen för Gottne att få möta ett lag från Sveriges högsta serie.

– Det är kul med cup. Vi vill vinna och få motstånd från ännu högre divisioner.

Hur skulle det vara att få ett allsvenskt lag till Haraldsängen?

– Det vore helt fantastiskt, det vore en dröm att få spela mot spelare på den nivån.

Division 2 Norrland

Gottne IF – IFK Umeå 2-2 (1-1)

Målen: 0-1 (25) Robert Lidström, 1-1 (43) Emir Ragipovic, 2-1 (60) Anton Larsson, 2-2 (73) Johannes Nilsson

Publik: 240