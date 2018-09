Läget i herrtrean inför näst sista omgången – ett lag kan vinna serien och ett kan åka ur

Tre Ångermanlandslag spelar i årets division 3 mellersta Norrland och med två omgångar kvar har samtliga något att spela för. Framförallt är det i botten det är riktigt raffinerat där derbyrivalerna Arnäs IF och Höga Kusten gör upp om att undvika direktnedflyttning.

I toppen har det länge känts som att Anundsjö haft förstaplatsen som i en liten ask och med två omgångar kvar att spela är känslan så mer än nånsin. Laget har sex poäng och tio måls målskillnad till godo på tabelltvåan Stöde IF och behöver bara en poäng på de två avslutande omgångarna för att säkra den uppflyttning som många redan räknat in.

Det ska därför mycket till om Anundsjö ska släppa förstaplatsen, då laget dessutom har redan nedflyttningsklara Kubikenborg i sista omgången efter matchen på lördag mot ett Alsens IF utan något alls att spela för. Räknar vi in Anundjsö som seriesegrare finns det dock ytterligare en intressant aspekt med deras säsongsavslutning, för efter att AIK i mitten på september förlorade mot Norrköping i Allsvenskan är nämligen Anundsjö det enda herrlaget i förbundsserierna (Allsvenskan-division 3) som inte förlorat en enda match den här säsongen.

Här kan du gå in och se tabelläget i sin helhet.

Om Anundsjö har roliga saker att sträva efter är det betydligt mer ångestladdat på andra håll i distriktet. Med två matcher kvar att spela befinner sig Höga Kusten på kvalplats ner till division 4 och har en poäng bakom sig på nedflyttningsplats Arnäs IF.

Fjolårets sjua i division 4 Ångermanland, Höga Kusten fick en plats i division 3 i år efter att flera lag framför tackat nej till att spela i serien och har gjort det bra efter förutsättningarna. En seger mot jumbon Lillhärdal på lördag samtidigt som Arnäs förlorar mot Svartvik skulle innebära att laget från Ullånger helt säkert undviker direktnedflyttning.

Däremot så minskar chansen att klara sig kvar utan att behöva kvala drastiskt för Höga Kusten (HK) om Svartvik slår Arnäs, då Sundsvallslaget är det som ligger på placeringen över kvalplats (fem poäng före HK). Ett oavgjort resultat mellan Svartvik och Arnäs skulle innebära i princip samma sak ifall HK vinner, HK har en tydlig fördel i målskillnad jämfört med Arnäs, men en tydlig nackdel jämfört med Svartvik och har därför stor chans att hamna före Arnäs ifall lagen skulle hamna på samma poäng, men en väldigt liten chans att hamna före Svartvik vid samma scenario.

Ska Höga Kusten klara sig kvar utan att behöva kvala får de helt enkelt hoppas på att de själva vinner på lördag samtidigt som Arnäs också vinner. Sen vidare heja på mittenlaget Alsen i sista omgången mot Svartvik samtidigt som de själva slår Östavalls IF.

Arnäs IF behöver ta in en poäng och nio måls målskillnad på HK de två sista omgångarna. I praktiken lär det alltså behövas två poäng. Det kan komma i form av att Arnäs vinner sina två sista matcher, samtidigt som HK tappar poäng i någon av sina. Att Arnäs vinner en och kryssar en, samtidigt som HK som bäst kryssar båda sina, att Arnäs vinner en av sina, samtidigt som HK bara tar maximalt en poäng på sina sista två. Eller att Arnäs kryssar båda sina samtidigt som HK förlorar bägge sina.

Att ta sig upp på säker mark är i princip uteslutet för Arnäs, då laget i så fall behöver vinna sina två sista matcher samtidigt som Svartvik förlorar sina och sen dessutom ta in 26 måls målskillnad på medelpadingarna. Det är därför ett kval där bland annat Sollefteå kommer att finnas som är Arnäs mål inför slutet på serien.