Förstavalet på semester under viktiga kvalet – då löste tränaren målvaktskrisen: "På planen får du dubbel glädje"

När ordinarie målvakten Adrian Tarberg saknades i Sollefteås kvalpremiär mot Höga Kusten ställde tränaren Kristoffer Westerlund upp och vaktade kassen. Ett misstag på Höga Kustens ledningsmål till trots räckte det till seger för Westerlund och Sollefteå som nu har ett mycket bra utgångsläge inför fortsättningen av kvalet.

– På förhand skulle jag säga att vi vann mot det bästa laget, men det är två kvalmatcher kvar och kvalmatcher är kvalmatcher. Vi har allt i egna händer i alla fall och det känns otroligt bra. Hade vi förlorat mot Höga Kusten hade det känts väldigt tungt, säger Westerlund.

Hur var det att vara med på planen?

– Är du på planen får du dubbel glädje, både lättnad som tränare att du löser det och så den här spelarglädjen som är oslagbar. Som man inte får någon annanstans i livet tycker jag.

Tränaren har fått som vana att hoppa in någon match per säsong efter att han la ner spelarkarriären efter säsongen 2015. Tidigare i år hade han hoppat in under en match hemma mot Sidensjö, då höll han nollan och räddade straff. Mot Sollefteå blev det ett insläppt och Westerlund var inte helt nöjd med sitt eget agerande på Christian Kpobis nick till 0-1.

– Det gick ju bättre, ett insläppt på fyra senaste får man ändå vara nöjd med. Då var det ett skitmål också, så man får skämmas lite grann.

Vad hände vid målet?

– Jag fokuserade för mycket på att jag tyckte det var frispark. Jag fick be om ursäkt till killen på bakre stolpen så han inte skulle känna någon skam. För det var faktiskt jag som ropade på honom, det var skönt att vi löste det till slut ändå.

Efter målet i inledningen släppte inte Westerlund förbi sig något mer och Sollefteå kunde vända och vinna. Att säga att han kände sig 100 procent vore dock att ta i.

– Mentalt är man ju alltid där, man blir lite förbannad och så brukar det lösa sig, men ens fysiska form lämnar mycket att önska.

– Jag hade en sträckning i rumpan förra veckan och var på laser för det varje dag den veckan. Sen fick jag en lårkaka på min ytterst tveksamma utrusning i matchen, så nu blir det laser hela den här veckan också. Så vi får se om jag ens kan spela på lördag.

Förhoppningarna är att Adrian Tarberg, som varit bortrest ska vara tillbaka till matchen mot IFK Strömsund på lördag. Om han inte är det lovar dock Westerlund att han kommer ställa sig mellan stolparna vilket skick han än är i.

– Någon av oss måste stå, så är det bara. Om jag så ska stå halt kommer jag stå där på lördag om inte Adrian står.

När han tar på sina tränarglasögon och bedömer utespelarnas insats är Westerlund inte helt nöjd med spelet de uppvisade. Däremot är han väldigt nöjd med att de kunde vinna matchen i alla fall.

Om jag säger såhär: Jag skulle bli väldigt besviken om vi inte löser det.

Sett över 90 minuter tycker jag ändå att vi vinner rättvist och då tycker jag inte vi nådde någon maxprestation fotbollsmässigt. Däremot var det ett steg i rätt riktning i och med att vi förlorat eller kryssat de här matcherna under säsongen när vi mött Junsele och Älgarna, förklarar han.

I gruppens andra match mellan Söråkers FF och IFK Strömsund blev det 0-0, det innebär för Sollefteå att om de slår Strömsund medan Höga Kusten och Söråker kryssar är division 3-platsen säkrad. Chanserna till uppflyttning ser Westerlund också som goda.

– Nu vill man inte jinxa här. Jag vågar inte säga någon exakt siffra, men de är ju betydligt bättre idag än innan matchen i lördags. Om jag säger såhär: Jag skulle bli väldigt besviken om vi inte löser det. Med det sagt menar jag inte att vi har ena benet i division 3 än.