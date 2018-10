Drömstart för Sollefteå i kvalet efter vändning: "Var nervöst från sidan på slutet"

Efter första omgången av fyralagsserien som är kvalet till division 3 är Sollefteå GIF i förarsätet. Detta efter att ha vänt 0-1-underläge till seger mot Höga Kusten i vad som av de bägge lagen ansågs vara lite av en seriefinal i kvalspelet.

– Nu känns det riktigt bra, bara vi spelar som vi gör ska det gå vägen. Det ska inte vara några problem, säger Sollefteås Jesper Helgesson om lagets chanser att ta förstaplatsen i gruppen och ta sig upp i trean.

Första halvleken gick inte enligt plan för Sollefteå och i paus ledde Höga Kusten med 1-0 utan att ha släppt till särskilt mycket målchanser från hemmalaget i blått.

– Det kändes bra ändå, det var ett skitmål de fick, men annars tycker jag vi var det bättre laget, säger Helgesson.

I andra halvlek inleddes Sollefteås kvitteringsjakt och efter att Adam Näsmark nickat in 1-1 fortsatte hemmalaget trycka på för ett ledningsmål. En frispark från Pontus Larsson cykelsparkades akrobatiskt in mot mål av 36-årige Michael Åman och på bortre stolpen slängde sig mittbacken Jesper Helgesson fram och stötte in det som blev det avgörande målet.

– Det var underbart, det var bara att smyga på bakre stolpen. Det är inte ofta man gör mål. Mitt tredje i år i och för sig, men tredje på tre år också.

Vad säger du om Åmans konstsparksassist då?

– Den kommer jag inte ihåg, jag hade fullt fokus på bollen, svarar den ovane målskytten.

Bara minuten efter sitt 2-1-mål tvingades Helgesson bryta matchen med en skada han fick i en duell med Höga Kustens Serghei Mocanu. Med bandagerad fot från sidlinjen fick han se sitt lag hålla ut tills domaren blåste av matchen efter drygt 97 minuter.

– Det var en 50/50-duell, men han fick en bättre träff helt enkelt. Det var nervöst från sidan på slutet.

Hur känns det med foten nu då?

– Det är bra, jag står ju upp så. Jag ska absolut kunna vara med nästa helg.

Repris: Se Sollefteås kvalseger mot Höga Kusten via den här länken

Den parallella matchen i kvalgruppen mellan Söråkers FF och IFK Strömsund slutade 0-0. Därmed räcker det för Sollefteå att ta fyra poäng på de två avslutande matcherna för att säkra uppflyttning till division 3. För Höga Kustens del blir det att förlita sig på att Sollefteå förlorar minst en av sina återstående matcher medan laget självt tar full pott för att det ska finnas chans på förstaplatsen i gruppen (som är den enda som ger en division 3-plats).

Nästa helg åker Sollefteå till Jämtland för bortamatch mot IFK Strömsund, medan Höga Kusten spelar hemma mot Söråkers FF.

Kval till division 3, grupp 2

Sollefteå GIF FF – Höga Kusten Fotboll 2-1 (0-1)

Målen: 0-1 (9) Christian Kpobi, 1-1 (65) Adam Näsmark, 2-1 (73) Jesper Helgesson

Publik: 153

Domare: Joakim Nilsson