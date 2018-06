Krisande Kramfors tar in utländsk försvarare: "En position vi kände att vi behövde stärka upp"

Kramfors-Alliansen ligger sist i divsion 2 Norrland och släpper in nästan tre mål per match i snitt. När dessutom lagets försvarsgeneral Nils Grahm är långtidsskadad väljer klubben att agera. In plockas den ukrainske mittbacken Denys Trytykovskyi.

– Han har spelat i näst högsta ligan i Ukraina, nu kom han i veckan och han har sett riktigt bra ut på träning. Med tanke på att vi har Nisse Grahm (mittback) och Calin Marius (ytterback) på skadelistan var det en position vi kände att vi behövde stärka upp, säger Kramfors-Alliansens sportchef Henric Karlsson.

Trytykovskyi har alltså tränat med laget i veckan och är spelklar redan till lördagens match borta mot IFK Östersund. Förutom mittbackspositionen är det främst en anfallsspelare som Kramfors saknar i nuläget, då lagets skyttekung Petter Thelin är borta hela vårsäsongen. Sportchefen vill dock inte plocka in en spelare bara för sakens skull.

– Vi har ögonen öppna även för ett forwardsalternativ nu när Petter blivit skadad. Vi försöker hålla det på en bra nivå med en blandning av egna produkter och tillskott utifrån. Jag menar; man skulle alltid kunna stärka upp truppen ytterligare, men vi vill försöka hålla det på en sådan nivå som vi tycker är bra för klubben.

De sju raka förlusterna Kramfors har på slutet kan till viss del förklaras av lagets skadebekymmer. Till matchen mot Östersund saknar laget förutom Thelin, Grahm och Marius även Adrian Borostean som blev utvisad på tilläggstid sist och därmed är avstängd i helgen.

– Vi inledde ju bra med fyra poäng på två matcher och hade ytterligare någon bra insats, men sen var det väl ungefär match tre eller fyra som skadorna började komma. Så vi har ju haft stora skadeproblem på flera viktiga spelare och det har ju satt sina spår, säger Karlsson.

Har ni för tunn trupp för division 2-spel?

– Vi har ju ett bra antal spelare i truppen, sen har vi ju plockat upp några yngre namn från vår samarbetspartner i division 4. Det är klart att flera av de spelarna inte hade så mycket matchtid i trean förra året, så det är ett steg att ta upp till division 2.

Hur svårt är det för ett lag som Kramfors att få in spelare som håller hög klass i division 2?

– Det är ju inte jätteenkelt att få tag i något helt lokalt nu. Sen finns det alltid spelare om man tittar utomlands, men det gäller att det passar in och känns bra på alla sätt. Fast man gärna vill göra saker och ting så fort som möjligt försöker vi vara noggranna i rekryteringen.

Trytykovskyis debut kan komma att ske under lördagen klockan 14 på Jämtkraft Arena. Där hoppas Kramfors att nyförvärvet kan styra upp backlinjen så att laget får hålla nollan för första gången sen omgång två av serien.