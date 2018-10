Ångermanlands drömelva – här är årets bästa lag i damettan: "En av de bästa spelarna i division 1"

Målvakt

Emilia Hörnfeldt, Domsjö IF

Har visserligen släppt in flest mål av de ångermanländska målvakterna i serien, men har också varit den som haft det absolut svåraste uppdraget. Visade prov på ett fantastiskt psyke när hon efter 26 insläppta på sina fyra första matcher tog sig samman och hjälpte lagets defensiv att hitta rätt. Dessutom tre mycket fina derbyinsatser under året. Ordnade vinst mot Själevad på våren, poäng mot Kramfors-Alliansen på hösten och var även bäst i laget i 0-5-förlusten mot Själevad i näst sista omgången.

Backlinje

Linnea Östman, Själevads IK

Har varit stabiliteten och kontinuiteten i en annars rätt så ung och nykomponerad backlinje i Själevad. Bara 24 år fyllda, men har ändå funnits i klubbens A-lagstrupp i sju raka säsonger. Är användbar på samtliga försvarspositioner och kan använda båda fötterna i uppspelen. Tar ett otroligt stort jobb för att hjälpa sina lagkamrater.

Ellie Bohannan, Domsjö IF

Kom efter sommaren till Domsjö från självaste Manchester City och visade sin skicklighet när Domsjö höll säsongens första nolla i hennes första match för klubben. Gjorde dessutom säsongens viktigaste mål när hon satte 1-0 borta mot IFK Östersund, vilket senare var det som ledde till säkrat kontrakt. Visserligen hann hon bara med åtta matcher, men den innebörd hon haft för laget gör att hon tar plats i den här elvan i alla fall.

Amanda Norberg, Själevads IK

18-åringen bytte Domsjö mot Själevad inför säsongen och klev rakt in som en ledare i försvaret hos sin nya klubb. Stark, snabb och smart mittback som kan gå hur långt som helst om utvecklingen fortsätter. Varit lagets bästa spelare i flertalet matcher under säsongen och är dessutom en skicklig straffskytt vid sidan av sina defensiva kvaliteter.

Linnea Kvarnberg, Kramfors-Alliansen/Frånö

Kvick ytterback som kom till Kramfors-Alliansen fårn Bik SK inför förra säsongen. Haft problem med skador och därför haft lite problem med sin lägstanivå, men när hon presterar på topp är hon en ytterback av hög division 1-kaliber. Gjorde ett av årets märkligaste mål i hemmapremiären mot Själevad när hon satte bollen från mittcirkeln bakom Själevads vikarierande målvakt Matilda Bylund.

Mittfält

Moa Våglund, Själevads IK

Offensiv ytter/anfallare som är skicklig på att ta sig förbi sin försvarare. Skapar mängder med målchanser både åt sig själv och kanske framförallt Amanda Berglund i anfallet. Enda svagheten under säsongen för 17-åringen har varit effektiviteten, då det bara blivit tre mål trots mycket lägen. Togs ut till Svenska Fotbollsförbundets läger i Luleå för flickor födda 2001 och 2002 för sina prestationer.

Sara Jensen, Kramfors-Alliansen/Frånö

Kramfors-Alliansens lagkapten har gott om division 1-rutin sen tidigare från sin sejour i Bik. Gjorde 22 mål för Härnösandsklubben i division 2 i fjol, men har i Kramfors i år tagit klivet ner från sin anfallsposition till ett centralt mittfält. Där har hon inte synts lika mycket i målprotokollet, men ändå varit ovärderlig med sin spelintelligens.

Nellie Håkansson, Själevads IK

Den stenhårda duellspelaren på Själevads innermittfält är en av seriens starkaste spelare fysiskt. Vinner mängder med närkamper och nickdueller. Är fantastiskt viktig på fasta situationer såväl defensivt som offensivt, inklusive insparkar där hon tar hand om de flesta bollarna som målvakten Emma Sträng lägger upp.

Tuva Stattin, Kramfors-Alliansen/Frånö

Precis som Våglund blev hon uttagen till SvFF:s regionalläger i Luleå. Kan även hon spela både som ytter och anfallare. Gjorde 26 mål i division 3 för två säsonger sen som 14-åring, hade det lite svårare i tvåan i fjol, men har fått en stor utväxling i division 1 i år, bland annat med sex mål.

Anfall

Johanna Byström, Kramfors-Alliansen/Frånö

Startade säsongen på bästa möjliga sätt med sex mål i de fyra första omgångarna. Mattades av lite i målskyttet allt eftersom Kramfors-Alliansens produktion framåt stannade av lite, men fick avsluta på topp när hon gjorde hattrick i sista omgången. Blixtsnabb i djupet och sen Simone Edefalls comeback i slutet på säsongen har hon hittat ett fint samarbete med anfallskollegan.

Amanda Berglund, Själevads IK

Kanske den mest givna spelaren i hela elvan. Hela divisionens skyttedrottning med 24 mål på 18 matcher. Varit en av de bästa spelarna i division 1, om inte den bästa sen hon återvände efter flera säsonger med Umeå IK i Allsvenskan och Elitettan. Ett måste för Själevad att behålla henne till nästa säsong om klubben vill lyfta i tabellen.

Bänk:

Isabelle Nordlund, Kramfors-Alliansen/Frånö

Har längden till sin nackdel, men Kramforsmålvakten har många andra egenskaper på pluskontot. Mycket stark en mot en och på att läsa skyttarna. En stabil säsong överlag, undantaget ett par matcher mot topplagen där resultatet rann iväg lite för mycket.

Rebecca Johansson, Domsjö IF

Ytterbacken som fyllde 16 år i somras började ta en ordinarie plats redan under förra säsongen, knappt 15 år fyllda. I år har hon tagit ytterligare kliv och varit ett av de första namnen tränaren Andreas Nelson kritat ner i sin startelva.

Johanna Johansson Qwarforth, Kramfors-Alliansen/Frånö

Mittbacken, kallad Q med kaxiga nummer nio på ryggen skänker en stabilitet åt Kramfors backlinje. Har tidigare i karriären spelat mycket på innermittfältet och det drar hon stor nytta av, framförallt i uppspelsfasen.

Klara Nyberg, Själevads IK

F15-landslagsspelaren är en av Ångermanlands allra mest spännande spelare för tillfället. Har redan nu en teknik som håller allsvensk klass och bjuder alltid publiken på spektakulära konstnummer. Behöver utveckla sitt beslutsfattande för att komma upp i en jämnare nivå, gör hon det kan hon bli ligans bästa spelare redan nästa säsong.

Kelli Francine Zickert, Domsjö IF

Amerikanskan som hämtades in inför säsongen har varit navet i Domsjös offensiv från sin släpande anfallsposition. Gjorde sju av lagets 20 mål under säsongen. Om klubben lyckas behålla henne till nästa år är mycket vunnet.

Simone Edefall, Kramfors-Alliansen/Frånö

Hade varit given i startelvan om hon varit med hela säsongen. Nu missade hon hela våren på grund av diskbråck. När hon sen kom tillbaka under hösten visade skytteligavinnaren från 2017 års division 2 sin giftighet igen. Trots att hon bara gjorde korta inhopp i vissa matcher snittade hon ett mål per framträdande.