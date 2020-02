Din tur vill ta en ny riktning – planerar stor omorganisation där alla anställda sägs upp: "Vill ha större fokus på trafik"

Ett 50-tal personer arbetar inom organisationen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, som det formellt och juridiskt heter och där varumärket utåt sett heter Din tur.

Nu ska verksamheten på huvudkontoret i Kramfors omorganiseras och ett första förslag har nu presenterats. Vid 14.00 informerades de 24 anställda i Kramfors om detta.

– Det här är ett första steg och det kommer att finnas möjligheter för åsikter och synpunkter. Förslaget ska förhandlas och bearbetas fackligt, och det ska göras risk- och konsekvensanalyser. Det är inte förhandlat och klart, säger Charlotta Hellhoff som är förbundsdirektör och den som kommer att leda omorganisationen.

Enligt uppgifter ska personalen under mötet bland annat fått information om att de framöver planeras att sägas upp, och att de får söka om tjänster i den nya organisationsplanen.

Vi har tagit del av den första skissen för förslaget. Det som framgår är en ambition att antalet chefer ska bli färre. Förslaget är två chefer, en trafikchef och en verksamhetschef. Enligt uppgifter har dessa tjänster redan tillsats.

Ett syfte med omläggningen ska vara att verksamheten ska gå från att vara administrativ till ett större fokus på trafik.

– Det är en administrativt tung verksamhet som inte uppfyller medlemmarnas krav. Den nya verksamheten ska vara trafiktung med specialkompetens på bland annat trafikplanering och expertkompetens inom trafikområdet. Det här görs för att möta samtidens krav på upphandling, säger Per Wahlberg (M).

Uppdraget handlar bland annat om att upphandla trafikavtal, bussavtal och redan nu titta på miljökrav, vilka typer av fordon som ska användas samt hur kollektivtrafiken ska se ut för tio år framåt. Beslutet om att se över organisationen och se till att rätt kompetens finns är ett politiskt taget beslut.

– Om vi jämför med grannlänen har vi tre-fyra trafikplanerare, och de har 12-13. Vi behöver ha rätt kompetens för att serva våra medlemmar med trafikkunskap, säger Charlotta Hellhoff.

Myndigheten ska ha fått kritik av medlemmarna, som är Regionen och länets sju kommuner, för att kostnaderna för administration har ökat de senaste åren, samtidigt som antalet resenärer inte ökat tillräckligt.

– Vi ser att resandet ökar från år till år, men det finns mycket mer kvar att göra och jag ser stor potential för kollektivtrafiken i länet, säger Charlotta Hellhoff.

Länets kollektivtrafik hamnar lågt i ranking jämfört med andra län, och det ska finnas relativt mycket subventioneringar för till exempel ungdomar och äldre.

– Vi behöver få in mer intäkter för att kunna utveckla trafiken. Det är få i arbetsför ålder som åker kollektivt. Fler behöver se vinningen i att arbetspendla och inte bara ta bussen när det är after work, säger Charlotta Hellhoff.

Per Wahlberg (M) och utvecklar angående subventionerna. Bland annat berättar han att det inom kollektivtrafiken i länet finns en låg självfinansieringsgrad, alltså graden för vad resenärerna betalar och hur stor del som subventioneras.

– De län som är duktiga inom självfinansieringen ligger på en nivå av 35 procent. Det handlar om att erbjuda en kvalitativ trafik och ha en konkurrenskraftig produkt som får resenärerna att vilja betala för trafiken. Vi ligger på omkring 17-19 procent. Vi ger bort mycket trafik och har därför låg självfinansieringsgrad, säger han.

Under 2018 var intäkterna från kollektivtrafiken omkring 142 miljoner kronor. Ägartillskottet låg på 531,4 miljoner kronor.

– Där finns självfinansieringsgraden. Det är så mycket som har behövts skjutas till av skattemedel för att verksamheten ska gå runt. Det här är det som motiverar att vi vill göra en förändring. Tittar man på Gävleborg är de betydligt duktigare på att ta betalt men de har också fått fler att åka kollektivt, säger Per Wahlberg.

Charlotta Hellhoff lyfter aspekten att flera av kommunerna i länet har ekonomiska svårigheter gällande kollektivtrafiken och de gör besparingar.

– Vi behöver bli bättre rustade inför upphandlingar inom trafikområdet och ha en annan kompetens som är starkare inom trafikplanering, trafikupphandling och trafikuppföljning, säger Charlotta Hellhoff.

Hon beskriver att de har allt in house i dagsläget, med till exempel HR, It och ekonomi. Där Regionen har stått för alla administrativa kostnader.

Enligt Per Wahlberg finns diskussioner om hur tjänster inom till exempel HR, IT och ekonomi kan skötas på annat sätt där de istället köps in.

Charlotta Hellhoff poängterar att det i dagsläget inte är aktuellt med varsel inför den nya organisationen, att det inte presenteras exakta roller och hur många tjänster det kommer bli i slutändan. Av informationen vi tagit del av finns dock planer på att säga upp alla anställda i ett senare skede.

Finns den kompetensen ni söker hos de som är anställda i dag?

– Det kan jag inte kommentera, säger Charlotta Hellhoff.