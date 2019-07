Det här är utgångsläget för de lokala löparna inför den sista etappen i O-ringen

D21 Elit: 74 deltagare:

1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK (SWE), 33:08, 2) Simona Aebersold, Tampereen Pyrintö (FIN), +1:35, 3) Lina Strand, Göteborg-Majorna OK (SWE), +2:08.

H21 Elit: 74 deltagare:

1) Ruslan Glebov, OK Ravinen (SWE), 32:59, 2) Johan Högstrand, IFK Göteborg Orientering (SWE), +0:17, 3) William Lind, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +0:42.

D20 Elit: 89 deltagare:

1) Victoria Bjørnstad, IFK Göteborg Orientering (SWE), 35:18, 2) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna (SWE), +0:17, 3) Ragne Wiklund, Nydalens SK (NOR), +0:57.

H20 Elit: 104 deltagare:

1) Aaro Aho, Valkeakosken Haka (FIN), 33:07, 2) Axel Granqvist, OK Ravinen (SWE), +0:15, 3) Filip Trofast, Bredaryds SOK (SWE), +0:40, 84) Simon Dahlberg, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:13:00.

D18 Elit: 115 deltagare:

1) Jenny Baklid, Konnerud IL (NOR), 33:40, 2) Hanna Lundberg, OK Renen (SWE), +0:15, 3) Maria Määttänen, Espoon Suunta (FIN), +1:28, 38) Tilde Engberg, Härnösands OK (SWE), +37:59, Amelie Josefsson, Skogslöparna (SWE), Felstämplat.

H18 Elit: 114 deltagare:

1) Viktor Svensk, Stora Tuna OK (SWE), 26:53, 2) Axel Elmblad, Bredaryds SOK (SWE), +3:57, 3) Daniil Fomin, Turun Suunnistajat (FIN), +4:06, 7) Benjamin Näslund, Skogslöparna (SWE), +15:04, 82) Isak Eriksson, OK Nolaskogsarna (SWE), +50:15.

D21 Lång: 47 deltagare:

29) Anna Linnea Adele Olofsson, Härnösands OK (SWE), +1:13:59.

H21 Lång: 123 deltagare:

51) Hugo Eriksson, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:02:43.

D21: 137 deltagare:

114) Louise Hane, OK Nolaskogsarna (SWE), +2:25:14.

H21-1: 126 deltagare:

56) Arvid Strandberg, Skogslöparna (SWE), +1:06:43, 76) Anton Strandberg, do, +1:31:32, 98) Emanuel Näslund, do, +2:22:39, 111) Erik Österberg, do, +3:34:48.

D21 Kort-2: 131 deltagare:

10) Malin Anna Andersson, OK Nolaskogsarna (SWE), +25:35, 37) Hanna Strandberg, Skogslöparna (SWE), +52:38.

H21 Kort-2: 149 deltagare:

73) Per Sundholm, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:25:09.

D20: 89 deltagare:

74) Evelina Söderlund, Skogslöparna (SWE), +2:39:30.

D17-20 Kort: 53 deltagare:

Beatrice Alm, Örnsköldsviks OK (SWE), Felstämplat.

H17-20 Kort: 51 deltagare:

35) Melker Eklund, OK Nolaskogsarna (SWE), +2:34:14.

H18: 202 deltagare:

105) Seth Borglund, Härnösands OK (SWE), +59:04.

D16 Kort: 39 deltagare:

30) Ylva Thorén, Örnsköldsviks OK (SWE), +5:46:54.

D15: 186 deltagare:

20) Nora Westerlund, OK Nolaskogsarna (SWE), +27:56, 53) Elsa Lindahl, Härnösands OK (SWE), +49:57, 93) Elin Näslund, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:02:54, 94) Elmina Molin, Härnösands OK (SWE), +1:03:48, 149) Hanny Edström, do, +1:48:52, Nora Engström, OK Nolaskogsarna (SWE), Felstämplat.

H15: 198 deltagare:

45) Marcus Nilsson, Skogslöparna (SWE), +37:05, 85) Erik Byström, OK Nolaskogsarna (SWE), +59:31, 151) Jonatan Hälldal, Skogslöparna (SWE), +1:44:42, 159) Filip Nordström, do, +2:07:49.

D14: 164 deltagare:

36) Alice Rytterstedt, Skogslöparna (SWE), +28:46, 89) Clara Nordström, do, +1:03:49, 129) Alva Perbo, do, +1:47:13, 151) Cornelia Hörnquist, Örnsköldsviks OK (SWE), +3:44:42.

H14: 201 deltagare:

35) Sixten Persson, Skogslöparna (SWE), +34:22, 97) Nils Engberg, Härnösands OK (SWE), +1:02:58, 145) Viktor Öhman, Skogslöparna (SWE), +1:42:55.

D13: 171 deltagare:

65) Ellen Westerlund, OK Nolaskogsarna (SWE), +53:52, 72) Liv Pauler, Skogslöparna (SWE), +57:37, 114) Linnea Björklund, do, +1:31:17, 137) Linnea Sjöberg, OK Branten (SWE), +2:04:03, 150) Rakel Rahm, Härnösands OK (SWE), +2:42:49, Julina Nyström, OK Nolaskogsarna (SWE), Felstämplat, Ingrid Molin, Härnösands OK (SWE), Felstämplat.

H13: 183 deltagare:

15) Liam Hälldal, Skogslöparna (SWE), +19:52, 119) Joel Byström, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:29:39.

D12: 177 deltagare:

4) Signe Forsberg, Skogslöparna (SWE), +8:29, 13) Tindra Rytterstedt, do, +13:42, 32) Hanna Woxlin, do, +26:12.

H12: 161 deltagare:

9) Martin Nilsson, Skogslöparna (SWE), +9:35, 16) Eskil Engberg, Härnösands OK (SWE), +19:15, 37) Jakob Engström, do, +31:08, 46) Felix Öhman, Skogslöparna (SWE), +35:44.

D11: 157 deltagare:

1) Ida Pauler, Skogslöparna (SWE), 1:34:43, 67) Delisia Nyström, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:14:53, 122) Felicia Aspnäs-Ferm, Sidensjö IK (SWE), +2:22:14.

H11: 155 deltagare:

64) Elmer Nordlander, Härnösands OK (SWE), +1:07:34, 87) Ture Nordgren, do, +1:24:32, Sixten Kjellqvist, Sidensjö IK (SWE), Felstämplat.

D10: 179 deltagare:

54) Stina Persson, Skogslöparna (SWE), +39:10.

H10: 227 deltagare:

10) Jonathan Engström, Härnösands OK (SWE), +5:45, 94) Edvin Wester, Skogslöparna (SWE), +42:51, 124) Arvid Nordström, do, +1:00:15, 136) Ture Forsberg, do, +1:07:41, Hilding Kjellqvist, Sidensjö IK (SWE), Felstämplat.

D35 Kort: 102 deltagare:

73) Ulrica Aspnäs, Sidensjö IK (SWE), +2:00:05.

H35 Kort: 142 deltagare:

50) Per Molin, Härnösands OK (SWE), +1:02:35.

D40: 81 deltagare:

15) Helena Forsberg, Skogslöparna (SWE), +20:25, 60) Marie-Louise Engberg, Härnösands OK (SWE), +1:40:43, 71) Iza Anundborg, Sidensjö IK (SWE), +2:46:31.

H40: 124 deltagare:

6) Börje Pauler, Skogslöparna (SWE), +15:00, 13) Stefan Sjölund, do, +20:52.

D40 Kort: 208 deltagare:

6) Karin Arvidsson, Skogslöparna (SWE), +8:14, 24) Åsa Pauler, do, +17:28, 31) Karin Persson, do, +23:08, 82) Monika Westerlund, OK Nolaskogsarna (SWE), +47:19, 106) Louise Woxlin, Skogslöparna (SWE), +59:56, 116) Sarah Djärv, Härnösands OK (SWE), +1:06:51, 150) Lina Kjellqvist, Sidensjö IK (SWE), +1:42:31.

H40 Kort-2: 115 deltagare:

21) Kristofer Wester, Skogslöparna (SWE), +34:02, 39) Mattias Persson, do, +51:11, 82) Magnus Nordgren, Härnösands OK (SWE), +1:52:59, 88) Emil Edebo, do, +2:00:01, 94) Johan Ferm, Sidensjö IK (SWE), +2:16:53, 95) David Kjellqvist, do, +2:22:29, 105) Mattias Nordlander, Härnösands OK (SWE), +4:09:02.

H45-1: 121 deltagare:

31) Jonas Hälldal, Skogslöparna (SWE), +43:57, 39) Mathias Westerlund, OK Nolaskogsarna (SWE), +47:02, 59) Per Edström, Härnösands OK (SWE), +1:04:07.

D45 Kort-2: 110 deltagare:

10) Susanna Edström, Härnösands OK (SWE), +20:55, 32) Monica Sjöberg, OK Branten (SWE), +57:49, 75) Yvonne Näslund, Skogslöparna (SWE), +1:41:25.

H45 Kort-2: 148 deltagare:

9) Oskar Forsberg, Skogslöparna (SWE), +13:40, 33) Jens Westin, do, +35:26, 49) Mathias Björklund, do, +49:23, 55) Peter Woxlin, do, +51:32, 82) Johan Engström, Härnösands OK (SWE), +1:17:12, 116) Björn Byström, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:52:37, 137) Hans Nordström, Skogslöparna (SWE), +3:12:51, Johan Eklund, OK Nolaskogsarna (SWE), Felstämplat, Thomas Nordström, Skogslöparna (SWE), Felstämplat.

D50: 142 deltagare:

120) Marita Söderlind, Örnsköldsviks OK (SWE), +2:34:12.

H50-1: 138 deltagare:

23) Sören Petersson, OK Nolaskogsarna (SWE), +31:09, 24) Jörgen Nylén, do, +33:38, 37) Rune Lindström, do, +44:50, 101) Ulf Lindahl, Härnösands OK (SWE), +1:49:23.

D50 Kort: 153 deltagare:

38) Anna-Lena Lindström, OK Nolaskogsarna (SWE), +48:30, 74) Victoria Carlsson, Skogslöparna (SWE), +1:16:23.

H50 Kort-2: 130 deltagare:

25) Torgny Näslund, Skogslöparna (SWE), +26:46, 28) Per-Johan Josefsson, do, +31:12, 41) Jan Åhlund, OK Nolaskogsarna (SWE), +40:40, 44) Clas Engström, do, +41:02, 53) Magnus Sjöberg, OK Branten (SWE), +49:41, 61) Kristofer Öhman, Skogslöparna (SWE), +53:53, 77) Mikael Nilsson, do, +1:03:28, 120) Ulf Kinert, do, +3:11:07.

D60: 73 deltagare: 10) Kerstin Caap Hällgren, Härnösands OK (SWE), +30:44, 19) Gudrun Wegeland, OK Nolaskogsarna (SWE), +39:05, 54) Birgitta Strandberg, Skogslöparna (SWE), +1:39:17.

H60 Kort: 106 deltagare:

29) Lennart Strandberg, Skogslöparna (SWE), +44:13, 42) Leif Strandberg, do, +59:18.

H70: 102 deltagare:

67) Jan-Erik Sundholm, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:46:52.

H70 Kort: 113 deltagare:

47) Lennart Korén, OK Branten (SWE), +1:00:02.

D21 Motion: 51 deltagare:

32) Charlotte Blomqvist, OK Nolaskogsarna (SWE), +2:22:16.

D40 Motion: 101 deltagare:

35) Jenny Öhman, Skogslöparna (SWE), +1:15:13, 48) Marlene Hälldal, do, +1:34:18, 76) Susanne Bylund, do, +2:30:39.

D45 Motion: 105 deltagare:

44) Therese Rahm, Härnösands OK (SWE), +1:28:18, 70) Kristina Perbo, Skogslöparna (SWE), +2:17:15.

H45 Motion: 77 deltagare:

30) Sverker Rytterstedt, Skogslöparna (SWE), +1:24:36, 42) Lars Rahm, Härnösands OK (SWE), +1:51:21.

D50 Motion: 79 deltagare:

5) Anne-Marie Strömsten, Härnösands OK (SWE), +18:42, 39) Susanne Mikaelsson, Husums IF OK (SWE), +1:13:49.

H50 Motion: 56 deltagare:

51) Ulf Strömberg, Örnsköldsviks OK (SWE), +5:15:53.

H60 Motion: 27 deltagare:

2) Jan Lindström, Örnsköldsviks OK (SWE), +3:32, 15) Jan Söderberg, do, +1:56:24.

U1: 228 deltagare:

130) Ruben Rahm, Härnösands OK (SWE), +45:01, 191) Ellen Fällström, Skogslöparna (SWE), +1:21:33.

U2: 217 deltagare:

20) Lukas Sjöberg, OK Branten (SWE), +36:53, 64) Elsa Woxlin, Skogslöparna (SWE), +1:05:05, 71) Sally Arvidsson, do, +1:07:42, 74) Emma Perbo, do, +1:08:40, 118) Stina Engberg, Härnösands OK (SWE), +1:26:12, 141) Emma Byström, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:39:48.

Inskolning: 139 deltagare:

Filip Aspnäs-Ferm, Sidensjö IK (SWE), Godkänd.

Svår 5,0: 61 deltagare:

53) Anette Åhlund, OK Nolaskogsarna (SWE), +3:46:00.

Medelsvår 6,0: 37 deltagare:

14) Linus Dahlberg, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:26:47.

Medelsvår 2,5: 31 deltagare:

4) Cecilia Fällström, Skogslöparna (SWE), +40:44.

Lätt 3,5: 78 deltagare:

10) Karin Byström, OK Nolaskogsarna (SWE), +34:23.

Lätt 2,5: 48 deltagare:

16) Gudrun Pauler, Skogslöparna (SWE), +1:15:09.

3-dagars-Svår 5,0: 82 deltagare:

55) Emelie Wiberg, Skogslöparna (SWE), +1:03:18.

3-dagars-Svår 3,5: 58 deltagare:

18) Per Sundin, Skogslöparna (SWE), +23:53, 41) Mats Nilsson, OK Nolaskogsarna (SWE), +53:11, 50) Ulla-Britt Sundin, Skogslöparna (SWE), +1:22:41.

3-dagars-Medelsvår 5,0: 62 deltagare:

37) Matteus Westin, Lugnviks IF (SWE), +1:12:46.

3-dagars-Medelsvår 3,3: 99 deltagare:

33) Lillemor Eriksson, OK Nolaskogsarna (SWE), +41:44, 39) Marcus Selin, Örnsköldsviks OK (SWE), +43:06, 42) Lisa Nilsson, OK Nolaskogsarna (SWE), +44:41, 79) Elina Nilsson, do, +1:49:18, 87) Vivianne Edblom, Örnsköldsviks OK (SWE), +2:21:11.

3-dagars-Lätt 2,5: 41 deltagare:

28) Elsa Nilsson, OK Nolaskogsarna (SWE), +1:06:03.

MTBO D16: 5 deltagare:

3) Nova Anundborg, Sidensjö IK (SWE), +24:39.

MTBO H14: 11 deltagare:

Titan Anundborg, Sidensjö IK (SWE), Felstämplat.

MTBO D12: 1 deltagare:

1) Theia Anundborg, Sidensjö IK (SWE), 2:51:13.

MTBO D40: 16 deltagare:

Christina Josefsson, Skogslöparna (SWE), Felstämplat.

MTBO H60: 38 deltagare:

24) Eero Niemi, Skogslöparna (SWE), +1:19:16.