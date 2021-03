Dessa fem prisades vid ÅFF:s årsmöte

Här är alla pristagare och förbundets motivering:

Årets ledare: Glenn Gradin, Kramfors-Alliansen

"Glenn har över 30 år långt arbete med fotbollen i Ådalen, och med ett ständigt leende på läpparna lagt tusentals timmar på både dam-, flick-, pojk- och nu herrfotboll i området. Med hans brinnande intresse för både fotboll, människor och excel har han genom året organiserat, planerat och genomfört matcher, träningar och läger. För det är inte bara det egna fotbollslaget han bryr sig om – utan hela föreningens och även distriktets fotboll. Det finns inte en gång han säger nej om han vet att han kan hjälpa till".

Årets damspelare: Amanda Norberg, Själevads IK

"Amanda visar en otrolig vilja och kärlek till fotbollen. Amanda var under säsongen 2019 svårt skadad och kunde överhuvudtaget inte träna eller spela fotboll. Hon anslöt då till tränarstaben för Själevads andralag och förde dem till serieseger. När hon under fjolårssäsongen återkom till spel i klubbens a-lag klev hon in och dominerade från sin mittbacksplats. Amanda är en av norrettans bästa försvarare".

Årets herrspelare: Danny Harmon, Gottne IF

"Danny är som spelare väldigt allround och kan användas på alla platser i laget. Han är en smart spelare, stor pådrivare och den som springer mest på plan. Väldigt ödmjuk som person".

Årets eldsjäl: Tommy Tjernström, Sidensjö IK

"En klassisk eldsjäl som lagt många år till ideellt arbete i föreningsvärlden. Varit verksam inom både ishockey (KB65) och fotboll där Sidensjö fått nöjet att ha Tommy som ledare i olika funktioner sedan 1980-talet. Ledare i a-laget i fyra år, ordförande i ungdomssektionen och tränare på ungdomssidan är en del som Tommy ägnat sig åt. På senare år har även Kubbyran funnits på schemat.

Årets domare: Christer Persson, Örnsköldsvik

"Christer är, med sin erfarenhet och ödmjukhet, och sitt sätt att genomföra sina uppdrag en god ambassadör för domarskapet i Ångermanland. En stabil domare som under säsongen varit en viktig kugge i distriktets högsta serier och en god förebild för yngre domare.