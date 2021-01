Derbydrama – då trivs Modo allra bäst: "En arbetsseger"

Modo har ingen höjdarsäsong men visar klass när det är dags för derby och nu tog man en arbetsseger.

En fartfylld och rolig period framförallt från Modos sida, men det blev inget kul slut på de första 20 minuterna för Ö-viks-laget.

Modo var i förarsätet hela perioden där Modo med stark defensiv och vassa spelvändningar styrde perioden, men en synnerligen korkad utvisning av Mikkel Aagaard släppte in Björklöven i matchen då Alex Hutchings skickade in 2–2 i spel fem mot tre.

Den andra perioden blev mycket märklig där Björklöven gick all in på ett ledningsmål men det var Modo som tog ledningen i power play då Patrik Karlkvist bombade in pucken och sedan var det proppen ur för Modo som gick ifrån till en 5–2-ledning.

Men 18 sekunder innan pausvilan kunde Sebastian Selin trycka in reduceringen – i box play och spå var det nerv i matchen igen.

Tredje perioden blev ett drama då Modo drog på sig många utvisningar och Löven fick till slut till en reducering. Men i slutsekunderna stängde kaptenen Daniel Sylwander butiken genom att göra mål i tom kasse.

Matchens smartaste

En puck hamnar framför Isak Mantler i Löven-kassen, han ser den inte och det utnyttjar Theodor Niederbach som klappar med klubban i stolpen och Mantler tror pucken är där. Det är den inte, den ligger framför Johan Harju som skickar in den i tom kasse...

Matchens inte så smarta

Mikkel Aagaards utvisning i slutet på den första perioden. Modo spelar fyra mot fem, då kliver Aagaard in som tredje gubbe och crosscheckar en Löven-spelare i ryggslutet och blir utvisad. I spel fem mot tre kvitterar sedan Löven.

Modos tre bästa spelare

1. Theodor Niederbach, forward

Kombinerar smartness och hårt arbete.

2. Sebastian Ohlsson, forward

Spring i benen hela matchen, jobbar stenhårt

3. Brendan Mikkelson, back

Försvarsgeneral. Fokuserad.

Hockeyallsvenskan

Björklöven-Modo Hockey 4–6 (2–2, 1–3, 1–1)

Första perioden: 0–1 (2.35) Mikkel Aagaard (Daniel Sylwander/Theodor Niederbach) spel 5–4, 1–1 (11.29) Francis Perron (J.T Brown/Tyler Vesel), 1–2 (17.18) Johan Harju (Michael Boivin), 2–2 (19.41) Alex Hutchings (Tyler Vesel/Francis Perron).

Andra perioden: 2–3 (5.52) Patrik Karlkvist (Michael Boivin/Adam Rockwood), spel 5–4, 2–4 (11.08) William Strömgren (Sebastian Ohlsson/Kalle Jellvert), 2–5 (12.36) Tobias Åhström (Jeremias Lindewall), 3–5 (19.42) Sebastian Selin spel 4–5.

Tredje perioden: 4–5 (15.16) Axel Ottosson (Olle Liss/Justin Crandall) spel 5–4, 4–6 (19.44) Daniel Sylwander.

Skott: 40–23.

Utv, Björklöven: 3x2 min.

Modo: 6x2 min.

Domare: Daniel Eriksson, Peter Lyth.