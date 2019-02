Två vinter-VM i Sverige och snön smälter – nu sätter Skidskytte-VM hållbarheten i fokus

Mitt under pågående Alpina VM i Åre kommer ett av dessa varmluftsinbrott som har blivit regel några gånger per vinter under 2000-talet. Bilden av en vintrig attraktivt besöksort får sig en törn.

Om tre veckor sker nästa VM i Sverige, då i skidskytte i Östersund. Hundratals miljoner tv-tittare vänder ånyo blickarna mot det fantastiska vinterlandet Sverige. Men hur ser det egentligen ut är vita kalla vintrar ett minne blott?

Den pessimistiske skulle säga så men vi har valt att tänka större och länge än några VM-veckor och sätta hållbarhetsfrågan i fokus. Tillsammans har Alpina VM och Skidskytte-VM bestämt sig för att det går att ordna stora mästerskap på ett nytt hållbarare sätt i tider av synliga klimatförändringar. Vi delar målet om att genomföra fossilbränslefria VM-tävlingar.

Skidskytte-VM har satt hållbarheten i fokus. Vi har miljöutbildat våra 1000 funktionärer, de är bärare och kommunikatörer av våra ambitioner och mål. Hela vår fordonsflotta drivs av förnybara bränslen, all el och värme är förnybar och vi klimatkompenserar för de växthusgasutsläpp vi orsakar via mat och transporter. Alla våra funktionärer reser gratis till och från funktionärsarbetet inom hela länet och staden med bussar, vi samarbetar med tågoperatörer med rabatterade priser på resa och entré. Vi väljer våra leverantörer utifrån att de ska ha ett miljöarbete i linje med vårt.

Vår hållbarhetsplan täcker alla väsentliga områden med mål och implementeringsriktlinjer. Auktoriserade oberoende certifierare bedömer och följer upp vårt arbete. Når vi inte våra mål så har vi en bra grund att gå vidare från, vi jobbar utifrån principen att uppnå ständiga förbättringar. I november 2019 anordnar vi skidskyttevärldscup igen och då fortsätter vår resa mot det helt klimatneutrala evenemanget.

För oss är det naturligt att söka samarbeten med de som vill samma som oss, i alla lägen anstränga oss extra för att bidra till att begränsa klimatförändringarna. Därför har vi som första idrottsorganisation i Sverige – Biathlon Events AB – som anordnare av Skidskytte-VM 2019, anslutit oss till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Vi anordnar dessutom tillsammans med våra samarbetspartners en internationell hållbarhetskonferens under pågående Skidskytte-VM. Vi väljer att lägga både tid och resurser på hållbarhetsarbetet trots att det inte är vårt uppdrag. Vårt uppdrag är att genomföra förstklassiga skidskyttetävlingar.

Oavsett om man älskar vintern, som vi gör, eller inte så är vi djupt oroade över den utveckling vi ser med våra egna ögon, att vintern blir kortare, varmare, blötare och mindre attraktiv för vårt levebröd – besökarna. Vi uppmanar andra inom Idrottssverige att följa vår väg och ta aktiv ställning i sitt agerande genom att minska sina växthusgasutsläpp.

Ulf von Sydow och Sara Nordstrand, hållbarhetsinspiratörer för Skidskytte-VM

Patrik Jemteborn, ordförande i organisationskommittén för Skidskytte-VM