De flyttar in i Åhléns gamla lokaler i Härnösand – hyra på 1,4 miljoner: "En stor vinst"

En ny galleria flyttar in Åhléns gamla lokaler i Prismagallerian i Härnösand. Beslutet kom under veckan och snart tecknas ett hyresavtal på drygt 1,4 miljoner.

– Vi är beredda att ta en stor del av kostnaden under de första åren, säger arbetslivsnämnden ordförande Sverker Ågren (KD).