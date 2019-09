Därför borde muskelbyggarna sluta äta kött – så bra är veckans filmer

Starka känslor och eldig dans i Sveriges Oscarsbidrag

Georgisk traditionell dans är inte så mycket för nyanser. Kraft och styrka och ett närmast militäriskt ideal är vad som efterfrågas av de manliga dansarna.

"Detta är inte lambada", säger den maskuline ledaren för Georgiska nationalensemblen och spänner ögonen i Merab (Levan Gelbakhiani), som är en skicklig dansare men mjuk i lederna och full av lekfull utstrålning. Ingen kan missa budskapet. Heterosexuellt och macho ska det vara.

Som på beställning: en dörr öppnas och in kommer nya killen Irakli (Bachi Valishvili).

Merab dras till honom och trevande, längtansfullt dansar de två så att säga i cirklar runt varandra. Mycket står på spel och det där plågsamma tillståndet av romantisk ovisshet skildras mycket fint. Varenda skiftning i den karismatiske Levan Gelbakhianis ansikte registreras av Lisabi Fridells känsliga kamera.

Filmen är lätt att tycka om och är definitivt sevärd utan att nå upp till samma nivå som bitterljuva hbtq-mästerverket "Call me by your name" (2017) eller den bryskt naturalistiska "God's own country" (2017). Men en av Levan Akins styrkor som regissör är hur han lyckas skildra ungdomar så okonstlat och den lyhördheten kommer förmodligen att göra "And then we danced" till en superviktig film för många unga människor. Kanske räcker det hela vägen till Oscarsgalan.

Miranda Sigander/TT

Downton abbey – som en lite för svag kopp te

Inledningen av långfilmen "Downton Abbey" är som balsam för en plågad nutida själ. Två dåtida och stabila institutioner som fungerar visas upp i all sin prakt. Tåget rullar pålitligt på. Och ett brev delas ut, effektivt och i tid.

Filmen utspelar sig 1927. Brevet som levereras så oklanderligt är en kungörelse om att kung George och drottning Mary är på rundresa i Yorkshire och att de bestämt sig för att övernatta på Downton Abbey. Lätt panik infinner sig. Är silvret i ordning? Vad bjuder man kungligheterna på? Och ska Lady Violet (Maggie Smith) lyckas skapa dålig stämning med sitt vassa humör?

Talande är att tjänarna i filmens höjdpunkt genomför en mindre revolution. Inte för att skaka om något grundläggande fundament, utan för rätten att få utöva sina yrken och göra sin plikt. Liknande tankar finns även i de övriga sociala lagren.

Dammigt? Inte alls. Med den dagsaktuella politiska cirkusen i Storbritannien som fond känns förutsägbar trögrörlighet och torr rationalitet som något åtråvärt och oväntat fräscht. Synd att manuset i stort inte riktigt matchar den insikten.

Miranda Sigander/TT

Mannen och köttet på tallriken – myter utmanas i sevärd dokumentär

Riktiga män äter kött. Det är sedan gammalt. I "The game changers" bjuds det på ett träffande kollage av reklamfilmer där det tydliga och köttsaftsdrypande budskapet är att det är så en riktig karlakarl som vill bli stor och stark ska äta.

På senare tid har väl reklambudskapen från livsmedelsindustrin mjukats upp en aning. Men seglivade myter om kött, protein och vad kroppen egentligen behöver, kanske särskilt för att bygga muskler, lever vidare. "The game changers" vill ändra på det och verkar sikta in sig främst på målgruppen män som gärna håller fast vid sin biff. Till sin hjälp tar man MMA-fighting, erektionstester (!) och Arnold Schwarzenegger, som nu för tiden är övertygad vegan och medproducent till filmen.

Huvudpersonen i filmen heter James Wilks, kampsportsexpert som till vardags tränar militärer i stridsteknik. När han blir skadad börjar han i sin läromästare Bruce Lees anda att söka information om hur han bäst kan komma tillbaka i form. I sin research får han reda på att gladiatorerna under romartiden var veganer. Chockad och nyfiken testar han själv att sluta med kött och mejeriprodukter – och blir snart återställd och starkare än någonsin.

Som lekman är det förstås svårt att värdera all den vetenskap som presenteras (men den låter övertygande). Följande citat från den tyske tyngdlyftaren Patrik Baboumian är om inte annat slagkraftigt och tankeväckande:

"Folk frågar mig ofta hur jag kan vara stark som en oxe utan att äta kött. Då svarar jag: har du någonsin sett en oxe äta kött?"

Miranda Sigander/TT