Dansshow utanför dörren hos Hervor Sjödin i Sollefteå: "Hoppas att fler får den här möjligheten"

I dag besökte Norrdans take away Sollefteå där de bjöd på över 15 olika shower för privatpersoner. Upplägget Norrdans take away är precis som det låter, du beställer hem en gratis dansuppvisning utanför ditt fönster.

– Man kan beställa danser till andra och även till sig själv. Många av våra beställningar är från vuxna till sina äldre föräldrar. Sedan kontaktar vi dem och hör om vi kan komma förbi, säger Martin Forsberg, danschef på Norrdans.

Hervor Sjödin var en av de som fick ett samtal av Norrdans där de berättade att någon hade bokat en dans åt henne. En gest som gjorde Hervor väldigt glad.

– Jag blir så lycklig över att de gör såna här underbara grejer. Och eftersom jag sett deras föreställning tidigare så känns det extra roligt att de kommer och uppträder utanför min dörr, berättar Hervor Sjödin.

Till showen hade Hervor bjudit sina grannar och två väninnor. Och alla åskådare gav dansöserna väl godkänt.

– Vilka människor, att de gör detta gratis är helt otroligt. Jag hoppas att fler får möjligheten att se deras dans, säger Hervor Sjödin.

Martin Forsberg berättar att konceptet verkar ha gått hem hos folk och att de just nu är bokade flera dagar framöver.

– Vi har fått in flera beställningar och eftersom vi ska täcka hela länet så beslutade vi att köra heldagar i de städer där folk har bokat, berättar Martin Forsberg.

Förutom soloshowerna så stannade Norrdans även till vid trygghetsboendet vid Hågesta. Där möttes dansarna av stora applåder av de som hade tagit sig ut på balkongerna.