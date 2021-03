Dansbandsminnen från förr, del 3: The Jacks – Kjell Schermans genombrott

1960 åkte Kjell till Stockholm på en skolkonferens på Trädgården. Där fick han hoppa in och sjunga med i en lokal orkester. Kjell fick blodad tand och när han kom hem fick han stöd av sin far då han ville bilda popbandet ”The Jacks”. Grabbar i skolåldern ville på den tiden ta efter The Shadows i England som var ett gitarrbaserat popband åt självaste Cliff Richard.

Utan en förstående och stöttande pappa hade det inte blivit någonting av det hela. Efter att Kjell fått in fyra killar vilka också brann för popmusiken blev det mycket utgifter för inköp av scenkläder, instrument och musikanläggning.

Yngst i popbandet var gitarristen Kent-Åke Enström född 1949 för vilken man var tvungen att söka dispens vid spelningarna på offentliga danser. Med kompgitarristen Lasse Närvä, elbassisten Torkel Andreasson och stjärnskottet Ove Lundberg på trummor kunde vokalisten Kjell Scherman ställa upp i en pop-festival på Faxen i Ramsele i konkurrens med Hasse Lundgrens från Örnsköldsvik, The Mosquitos från Junsele och Bosse Sundbergs från Sollefteå.

The Mosquitos drog det längsta strået i den stentuffa tävlingen där The Jacks valde att bidra med jazzlåten ”When the saints go marching in” och schlagern ”Fröken Johansson och jag”.

I vokalisttävlingen vann Maj-Lis Wallin i Hasse Lundgrens medan det blev jämnt skägg mellan Kjell Scherman i The Jacks, Kerstin Granberg i Bosse Sundbergs och Britt-Marie Olofsson i The Mosquitos.

I Karl Schermans stöttning av sonen ingick skjutsar med Mercedesen, som drog en släpvagn med en påbyggnad för instrument och spelanläggning. Att det var The Jacks som var i farten syntes vida omkring med den svartmålade texten på orkesterlådan.

Allting har ett slut och på våren 1964 avvecklades ”The Jacks” och bandmedlemmarna gick åt skilda håll. Nu var det inne med orkestrar med en eller två saxofonister och så bildades Schermans med saxofonisten ”Jojjen” Jägbring, vokalisten Kjell Scherman, gitarristen Kent-Åke Enström och trummisen Ove Lundberg. Musiken tog överhand för Kjell Scherman som hoppade av nyårsrevyerna efter tre oförglömliga år på Folkan i Erik Thörnqvists revygäng med primadonnan Ingegerd Ehn i spetsen.

Glansdagarna för The Jacks var över efter dryga tre år i början på 60-talet, men minnena lever kvar från tiden då spelargaget låg på 100 kr per bandmedlem och reseersättningen på 5 kr milen som gick till bandets chaufför Karl Scherman, den stöttande föräldern.

Kjell Larsson

Näraskribent

