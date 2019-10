Danny Saucedo succéshow till Ö-vik: "Påkostat och lite extra av allt"

För två år sedan satte Danny Saucedo upp den kritikerhyllade showen "NU" som sålde över 120 000 biljetter. Under hösten uppträder han med sin nya föreställning ”The Run(A)way Show” som han senare tar ut på vägarna.

Våren 2020 gör han nämligen en omfattande turné och den sjunde februari stannar han till vid arenan i Örnsköldsvik. Showen lovar något extraordinärt med en nyskapande scenlösning. Med sig på scenen har Danny Saucedo tio av Europas bästa dansare.

Fredric Wedin har höga förväntningar på showen.

– Den förhandsinformation och de skisser som jag sett känns väldigt bra. Det är påkostat och lite extra allt.

– Han är stor. Av alla nu aktiva yngre manliga artister tror jag att det är Danny Saucedo som kommer hänga kvar även om 20-30 år, säger Fredric Wedin.

Fredric Wedin är van att ta stora artister och underhållare till Fjällräven Center. På lördag fyller Mia Skäringer arenan till bristningsgränsen med sin show "Avig Maria - No more fucks to give".

Frågan är om Danny Saucedo kan bli en lika stor publiksuccé som Mia Skäringer?

– Det är inte alls omöjligt. Det är nog mångt och mycket samma publik som Mia, så får dom blodad tand i morgon kanske det händer. Vi får hoppas, säger Fredric Wedin.