Daniel från Härnösand har hittat sitt kall – startade farm i Tanzania

När Tidningen Ångermanland/allehanda.se når Daniel Kalling har han precis varit in till stan för att handla jordnötter och ska åka vidare ut på landet för att plantera mangoträd.

– Nu har det gått en månad sedan jag kom hit, förklarar han.

Allt började med att han för cirka sju år sedan läste en kurs i utvecklingskunskap vid Åredalens folkhögskola där det ingick att resa till Tanzania.

– Under den första resan tillsammans med utbildningen träffade vi en kvinna som nyss blivit änka och som bodde själv under svåra omständigheter tillsammans med sina tio barn. Tillbaka i Sverige startade vi en insamling för att kunna hjälpa henne.

– Väl tillbaka i landet igen byggde vi ett hus till henne och barnen för de pengarna, fortsätter han.

Det var också under den här resan som han kom i kontakt med barnhemmet som de idag stödjer – Ndaga Orphanage – för första gången.

– För mig var det en chock att se hur barnen hade det och hur ensidig deras kost var. De åt i stort sett bara ris och bönor.

På barnhemmet bor idag ett 60-tal barn. De yngsta barnen är två år gamla och de äldsta är unga vuxna i tjugoårsåldern.

– Jag kände att de behövde mer näring än vad de fick så när jag för några år sedan började sälja mina smycken tänkte jag att jag kunde använda en del av vinsten för att hjälpa till. Jag såg att de hade ett behov och jag känner att jag hade kunskapen som krävdes för att hjälpa till, förklarar han.

Daniel är guldsmed i grunden och säljer bland annat sina smycken via föräldrarnas butik Guldsmed Kalling i Härnösand. Hans vän som han lärde känna under utbildningen via Åredalens folkhögskola – Alexander Öjelid – har åkt hem till Sverige igen för att arbeta medan Daniel stannar kvar på plats för att arbeta.

– Jag tycker att det är viktigt att ta hand om den här planeten vi lever på. Om vi inte kan äta bra och andas ren luft har vi ju förstört för oss själva så jag ser det som mitt ansvar att se till så att vi skapar en hållbar värld, säger han.

Arbetet med hållbarhet sker på flera plan. Från ekologisk odling till att återvinna.

– Det saknas kunskap här om att återvinna material. Allt grävs antingen ner eller eldas upp. Oavsett vilket material det handlar om, förklarar Daniel.

– Vi har hittat en kille som köper upp plastflaskor och som sedan tar det till en större stad där det återvinns, fortsätter han.

De är just nu tre som bor på farmen som de valt att döpa till Tupendane organic farm, ordet betyder att älska varandra på swahili. De håller på att bygga ett hus som de alla kan bo i när de arbetar där. De odlar i första hand grönsaker som de två dagar i veckan ger till barnhemmet. Dessutom har de planterat fruktträd för att även kunna förse dem med frukt.

– Eftersom jag inte har rätt att äga mark i landet är det här Barakas farm. Vi valde att samarbeta eftersom han har ett brinnande intresse för ekologisk odling och för att stödja barnen.

Nästa steg är att lära ut om just odling.

– Baraka brukar säga att om vi skickar dem mat varje dag kommer de att vara mätta, men hjälper vi dem att odla kommer de att kunna mätta andra. Så vi lär dem att odla så att de kan hjälpa flera generationer framåt, fortsätter Daniel.

Hur ser du på din egen framtid?

– Jag har inte bestämt mig för att boka någon hembiljett än utan håller på att titta på möjligheten att skapa ett mer permanent visum, förklarar han.

– Många som besökt kontinenten uppskattar så mycket det de har när de kommer hem, men för mig är det tvärt om. Jag ifrågasätter mer och mer varför vi i väst ska ha så mycket.

BILDEXTRA: