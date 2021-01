Då öppnar Ö-viks isbanor och skidspår: "För allas psyken är det toppen"

I mitten av december gick regeringen och Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationen om att stänga ner all icke nödvändig verksamhet.

Något som Örnsköldsviks kommun tog på allvar och strax därefter var dörrarna stängda till idrottsanläggningar för alla som inte bedriver yrkesmässig idrott, fritidsgårdar, bibliotek och friluftsanläggningar.

Många har saknat att få idrotta sedan dess och nu ser det ut att bli ändring på det.

– Nu har vi fått kyla och skolornas isbanor ska vara igång efter jullovet. Även de olika spontanisytorna runtom i kommunen kommer spolas upp succesivt, säger Sune Westberg, kultur och fritids avdelningschef, och fortsätter:

– Väldigt många har frågat när det kommer igång och när kan man åka skidor. Anledningen att det dröjt är för att vädrets makter varit emot oss. Det har varit urusla förutsättningar.

Förhoppningen är att isbanor och skidspår i kommunen ska vara igång inom några veckor.

– Det känns jättepositivt såklart. Hela hösten har varit ett lågtryck utan sol. Plus pandemin på det.

– För allas psyken är det toppen med lite finväder och att vinteranläggningarna öppnar så att folk får möjligheten att komma ut och röra på sig.

Är det ok att verksamhet utomhus?

– Det är inomhusanläggningarna som innefattas av rekommendationerna. Det är en bedömning som gjorts från Folkhälsomyndigheten. De har sagt att det är viktigt att träna men att det ska göras utomhus. Det blir inte en lika begränsad yta då.

Vissa skidspår kan dröja innan de är i toppskick berättar Sune Westberg.

– Eftersom det inte varit kallt är det väldigt blött i backen på många ställen och där måste det trampas lite extra. I Solberg har det gått att åka i drygt en månad.

Hur det blir med kommunens kanske populäraste isar, Bäckfjärden, Hörnsjön och rundbanan på Skyttis, är dock oklart.

– Vi kollade isen i går på Hörnsjön och den håller och är fullt åkbar. Men den är väldigt skrovlig. Jag är lite osäker på vad planen är där.

– Bäckfjärden beror alldeles på isläget. Det är omöjligt att säga när och om den kommer igång.

Rundbanan på Skyttis kommer åtminstone vara stängd så länge teststationen för covid-19 är verksam där.

– Just nu kan vi inte göra något även om vi vill. Men problemet där är att vi måste köra dit tankbilar med vatten och det är väldigt dyrt. Därför har vi under ett par säsonger inte spolat upp någon is.

Kommunens inomhusanläggningar är rekommenderade att hålla stängt till 24 januari.

Förhoppningen är att pandemins negativa trend ändrats innan dess.

– Jag hoppas att vi varit duktiga över jul och nyår så att smittspridningens negativa kurva planar ut åt rätt håll. Då får vi kanske möjlighet att öppna upp anläggningar igen.

– Det är svårt att sia om vad som händer. Det hänger jättemycket på individens ansvar. Vi kan stänga hur mycket som helst men om folk väljer att resa, umgås och inte håller avstånd är alla åtgärder ogjort.