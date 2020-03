Cupdrömmen över för GIF Sundsvall efter blunder, bomb och blod: "Varberg bättre på allt"

Tre mål i första halvlek – men något bländande spel var det inte tal om. Hallänningarna Varberg dominerade spelet även om de hade svårt att komma fram till särskilt många skarpa lägen.

GIF Sundsvall å sin sida hade inte mycket att visa upp.

Det tog en knapp halvtimme innan hemmalaget hade lyckats etablera ordentligt spel och skapat en potentiell halvchans i matchen.

Varberg tog rättvist ledningen genom Astrit Sejmani vars skott strax utanför straffområdet smet förbi Andreas Andersson i GIF-målet.

Kvitteringen kom på en frispark som Pontus Engblom skapat efter att ha blivit nedsprungen av Varbergs-försvaret. Dennis Olsson steg fram, avlossade kanonen och matchen var i likaläge.

Men säg den glädje som varar – åtminstone för GIF.

Varberg tog ledningen ännu en gång efter en riktig tabbe av Alexander Blomqvist som tog sig an att nicka hem bollen till Andreas Andersson.

Men nicken blev alldeles för lös.

Varbergs anfallare Alexander Johansson noterade misstaget, tog tag i bollen och lyfte den över Andersson som hjälplöst bara kunde vända sig om och se bollen retfullt studsa in i mål.

Det var lite samma visa i andra halvlek. Varberg dominerade spelet och hade bud på flera mål samtidigt som Giffarna hade förtvivlat svårt att skapa vassa chanser. Pontus Engblom sprang på allt han kunde men det fanns inte så mycket att jobba med för hemvändaren.

Matchen slutade rättvist med en 4–1-seger till allsvenska Varberg, efter att siffrorna runnit i väg i slutet, som var lite bättre på precis allt.

En match återstår i Svenska Cupen, nästa söndag borta mot Hammarby. Men GIF Sundsvall kan inte avancera från gruppspelet efter en poäng på två matcher.

Blundern

Alexander Blomqvist noterades för ett assist i första halvlek – för Varberg. Hemnicken till Andreas Andersson var alldeles för lös och Varbergs Alexander Johansson la bollen över GIF-målvakten och 1–2 var ett faktum.

Bomben

Dennis Olsson visade prov på fin frisparksänsla när han kvitterade till 1–1. Snyggt gick bollen in i målvaktens nedre högra hörn.

Blodet

Det uppstod blodvite för högeryttern Johan Andersson, som tvingades gå av planen i ett antal minuter och få en bomullstuss uppkörd i näsan för att kunna spela klart första halvlek.

Matchen

GIF Sundsvall–Varbergs BoIS 1–4 (1–2)

Mål: 0–1 (16) Astrit Seljmani, 1–1 (34) Dennis Olsson, 1–2 (35) Alexander Johansson, 1–3 (89) Astrit Seljmani, 1–4 (90+3) Gustaf Norlin.

Domare: Johan Krantz.

Publik: 250.

Så spelade GIF

Startelvan: Andreas Andersson – Anton Eriksson (ut, 77), Alexander Blomqvist, David Myrestam, Dennis Olsson – Juanjo Ciércoles, Tobias Eriksson (ut, 83) – Johan Andersson (ut, 77), Marc Mas Costa, Pontus Silfwer - Pontus Engblom.

Bänken: Lloyd Saxton (mv), Albin Ekström (in, 77), Teodor Stenshagen, Paya Pichkah, Jesper Carström, Ludvig Nåvik (in, 83) och Albin Palmlöf (in, 77).

Nästa match

Söndag 8 mars, 12.30: Hammarby IF–GIF Sundsvall.