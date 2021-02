Covidutbrott på Northvolt: Smittskydd tvingas ingripa

I Skellefteå kommun har det varit en hög smittspridning på arbetsplatsen Northvolt och Region Västerbottens smittskyddsenhet har under helgen beslutat om ytterligare åtgärder för att stoppa smittspridningen på arbetsplatsen.

– Åtgärderna innebär bland annat förnyad provtagning av all personal som inte varit smittade av covid-19 under det senaste halvåret. Detta kompletterar de andra förebyggande åtgärderna som finns på Northvolt, säger Stephan Stenmark , smittskyddsläkare i Region Västerbotten, till VK.

Vad gäller vaccinering mot covid-19 är Region Västerbotten nu på väg in i fas två, som inleds under februari och mars. Då kommer övriga över 70, vuxna som får insatser via LSS samt personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare att erbjudas vaccin.