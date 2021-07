Covid-19 tillbaka på Ö-viks sjukhus – stor oro bland personalen: "Det får inte hända"

Den 2 juni konstaterade enhetschefen för medicinsk akutvårdsavdelning, Elin Andersson lättat att det för första gången på länge inte var några coronapatienter inlagda i Örnsköldsvik.

Sedan dess har smittspridningen sjunkit stadigt och sjukhuset har sluppit ta emot covidsmittade personer – tills nu.

Förra veckan fick tio personer i kommunen positiva provsvar, den högsta siffran sedan vecka 20.

En patient med bekräftad covid-19 och två misstänkta fall finns nu på Örnsköldsviks sjukhus.

– Det var veckor sedan vi hade någon sist, men nu ramlade det in en, säger Leif Ehlin, överläkare.

Hur går tankarna nu när smittspridningen ökar igen och deltavarianten nått länet?

– Lite oroad är jag. Jag kommer ihåg när den brittiska mutationen kom, då tog det bara några veckor så märktes det tydligt här. Deltan lär slå ner här också, det är bara att hoppas att vi hinner vaccinera undan tillräckligt snabbt.

Kan sjukhuset hantera ett coronautbrott till?

– Vi klarar ingen större ökning under sommaren, utan att behöva dra in semestrar och det får inte hända. Några fall kan vi klara, men vi har ingen chans ifall vi får in 20 covidpatienter, som vi hade tidigare.

För en vecka sedan gick Region Västernorrland ut och berättade om att det var överbeläggningar på länets samtliga sjukhus. Att det varit högt tryck på personalen på sistone, skriver Leif Ehlin under på.

– Det har varit riktigt tufft, men just nu är det lite bättre. Vi har elva överbeläggningar, men det blir många hemgångar idag (torsdag) också.

Överbeläggningarna har varit ännu större i Sundsvall och Örnsköldsviks sjukhus har därför fått ta emot flera patienter från grannstaden.

– Vi har inte haft samma kris. Vissa i personalen har behövt jobba extrapass och det är klart det sliter, men vi har inga jättestora volymer, så jag är inte orolig för patientsäkerheten.