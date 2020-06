Covid 19-läget förvärras i Örnsköldsvik – tre nya covid-patienter på sjukhuset: "Vi ser en liten ökning igen"

De senaste veckornas avmattning när det gäller antalet covid 19-patienter som vårdas på Örnsköldsviks sjukhus har stannat av då kurvan har vänt upp igen.

– Tre nya personer har kommit in under helgen. Vi har också en på IVA som legat där sedan tidigare och två som rehabiliteras just nu, säger Leif Ehlin som är överläkare vid Örnsköldsviks sjukhus.

Att antalet som vårdas på sjukhus går upp och ner från något enstaka fall till omkring fem är något vi får räkna med i Örnsköldsvik, enligt Leif Ehlin.

– Det rör sig om så låga volymer att det blir fallet, säger Leif Ehlin.

Hur är det generella läget just nu?

– Det vi oroas av är att många läkemedel börjar ta slut i hela världen. Vi har fått rapporter om att det kommer bli brist på narkosmedel och sterilt vatten. Det är saker man behöver i en vanlig sjukvård och vi har fått veta att det här kan bli bestående över hela hösten, säger Leif Ehlin.

Det här innebär att det bara är akuta operationer som kan genomföras vid Örnsköldsviks sjukhus just nu.

– Vi vet inte tillgången av läkemedel och måste göra prioriteringar gällande antibiotika och narkosmedel. Vi kan inte operera en höft eller ett ljumskbråck, till exempel, säger Leif Ehlin och fortsätter:

– Det vi kan operera är akuta saker, till exempel cancer. Så där finns det en oro, då vi inte vet tillgången. Och vi vet att vi måste reservera läkemedel till covid-patienter, säger Leif Ehlin.

Det här innebär att operationsskulden vid Örnsköldsviks sjukhus växer.

– Det innebär i sin tur att det blir en utmaning för oss att arbeta igenom operationsskulden i framtiden.

Hur ser du på trycket vid sjukhuset i övrigt?

– Ö-viks sjukhus fungerar bra, det är värre i Sundsvall. Vi har i stort sett samma bemanning men har ett något högre tryck på intensiven.