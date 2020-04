Coronaeffekt i Örnsköldsvik under påsken – 90-procentig minskning: "En store eloge för det"

Telia har tagit fram statistik för att jämföra resorna till Örnsköldsvik under påskhelgerna 2019 och 2020. Skillnaden är markant under påsklovet. Statistiken visar att antalet hemvändande Ö-viksbor lyssnat till Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att stanna hemma under påsken.

Telias analys visar att antalet resor till Örnsköldsvik har minskat med mer än 90 procent från de större städerna i landet.

Telia Crowd Insights är en tjänst som analyserar anonymiserad och aggregerad mobil nätverksdata. Det gör att beteenden och rörelsebehov i samhället, till exempel resmönster och hur människor förflyttar sig kan redovisas. Analysen visar hur grupper av människor rörde sig första helgen i påskveckan jämfört med 2019. De allra flesta har alltså stannat hemma.

- Vi ser en dramatisk minskning jämfört med förra året. Svenskarna verkar följa myndigheternas uppmaning om att stanna hemma, säger Kristofer Ågren som är affärsområdeschef, dataanalys vid Telia.

Överläkaren Leif Ehlin vid Örnsköldsviks sjukhus berättar att det minskade resandet till Ö-vik under påsken bidragit till att det var noll nya fall av corona rapporterade under påskhelgen.

– Det torde ha gett effekt, säger Leif Ehlin.

Mia Karlsson är vd vid Höga Kusten destinationsutveckling och är, hennes roll till trots, glad över att hemvändarna uteblev under påsken.

– Först och främst är det otroligt många som verkligen uppmärksammar det som myndigheterna säger. En stor eloge för det.

Höga Kusten destinationsutveckling har under en tid brottats med att allt fler valt att avboka sina semesterbokningar. Men de senaste dagarna har ett trendbrott skett.

– Vi märker av ett ökat intresse. Vi ser att allt fler bokar stugor till sommaren i Höga Kusten. Vi ser även en ökning av besökare på vår webbsida.

Mia Karlsson menar att statsepidemiologen Anders Tegnells uppmaning om att semestra i Sverige till sommaren gett effekt.

– Jag tror att många lyssnar på Tegnell, och att det blir en Sverige-semester för många i år.

Att friluftsintresset i Örnsköldsvik och Ångermanland är större är det ingen tvekan om, enligt Mia Karlsson.

– Vi märker det på frågorna in till oss och vår turistservice, men vi ser också att många gör dagsutflykter. Mitt i hela den här kråksången har vi som bor och verkar i hela Sverige hittat tillbaka till naturen.