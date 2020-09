Corona har lett till ökad bygglust – fler vill bygga nytt i Härnösand: "Folk passar på"

I slutet av maj hade Härnösands kommun inte sett någon större ökning av antalet bygglov och anmälningsärenden under coronapandemin – men tecknen för att en ökning skulle komma fanns där.

Ökningen har även kommit.

Från maj till juli har antalet nya ärenden som kommit in till Plan- och byggavdelningen ökat med 14 procent – där juli sticker ut med en ökning på 37 procent jämfört med förra året. Största andelen av ärendena har varit bygglovsansökningar eller anmälningsärenden.

– När rekommendationerna kom för ”hemester” och uppmaning till restriktivt resande under sommaren i kombination med att många suttit hemma och arbetat under våren, planerade många om och satsade semesterkassan på hemmiljö istället. Många tog åter tag i de projekt som de haft vilande eller som de tänkt genomföra längre fram, säger Malin Sjöstrand plan- och byggchef vid Härnösands kommun.

Under sommaren har antalet försäljningar av fritidshus i kommunen ökat. Just fritidshus är en typ av ärende som lyfts fram i ökningen. De sökande har även varit främst från privatpersoner.

– Nybyggnationer och tillbyggnader av både bostads- och fritidshus, inglasning av altaner och balkonger samt byggnation av komplementbyggnader är de vanligaste ärendetyperna som inkommit, säger Sjöstrand.

Coronapandemin antas även ha en stor del i ökningen. Samtidigt som minskningen kommunen såg i maj tros ha att göra med osäkerhet kring hur situationen skulle utveckla sig.

– Vår tolkning är att skillnaderna mellan åren sannolikt hänger ihop med covid-19. Minskningen under maj kan ses som ett tecken på lite osäkerheter om hur situationen skulle utvecklas och att eventuella planer lades lite på is. Planer som senare under sommaren sattes i verket, avslutar hon.