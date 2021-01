Chris O’Berg – en fantom vid flygeln som spelar klassiskt med schvung

Det blir inte så gärna originaltappningarna, utan går det så skojar han till det friskt för att få till det lite poppigare. Det gör han med Hugo Alfvéns Roslagsvår och vips blir stycket för en vanlig Svensson riktigt njutbart.

Chris O’Berg letar med förkärlek fram stycken som kräver mycket snabba fingrar. Vid inspelningen av den digitala klassiska pianokonserten i Gullängets kyrka blir det i ”Humlans flykt” av Nikolaj Rimsky-Korsakov, som han eldar på som värst. Från förebilden Robert Wells har Chris O’Berg övat in fingerisättningarna och spelar hela konserten utan noter.

Konserten på 30 minuter innehåller 8 kända verk, däribland Edvard Griegs ”Bergakungens sal”, Mozarts ”Eine kleine Nachtmusik, Frédéric Chopens ”Sprintime waltz”, Pjotr Tjajkovskis ”B-moll konsert” och avlutas med Beethovens ”Månskenssonat”. Beethoven som för övrigt blev döv fortsatte trots sitt handikapp att komponera fram till sin död 1827 i Wien, får man veta liksom mycken annan kuriosa ihop med de övriga verken.

Med i pianokonserten finns även ”I’m in the mood for love” där vi får höra att pianofantomen även kan sjunga jazz så det ”sjunger om det”.

Den digitala konserten kommer att ersätta pianokonserten den 26 januari på Bergsgatan, som flyttas fram till hösten då det åter förhoppningsvis blir möjligt att spela inför publik.

Min övertygelse är att med Chris O’Berg kommer nytt folk börja lyssna på klassisk musik, som inte alls behöver vara svår och tråkig, utan lättsam och rolig.

Kjell Larsson

Näraskribent