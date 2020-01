Chockas av (S) besked – rasar och hävdar allvarligt avsteg: "Det är slut med det här nu"

Nämnderna i Örnsköldsvik ska effektiviseras, enligt ett uppdrag från Välfärdsförvaltningen. Men någon besparing blir det inte genom att privatisera den personliga assistansen, det berättade Socialdemokraterna under en pressträff på fredagen.

Socialdemokraterna backar nämligen från förslaget att privatisera den personliga assistansen där kommunen i dag har 33 brukare och cirka 200 anställda.

Beslutet från (S) är ett tydligt avsteg från Ö-viksalliansen, och kom som en chock för partiernas företrädare under fredagen.

– Vi har INTE informerats i förväg, skriver oppositionsrådet Anna-Britta Åkerlind (C) i ett sms när hon via Allehanda nåddes av beslutet under fredagen.

– Jag tycker det är synd att (S) inte informerar vad de tänker gå ut med, säger omsorgsnämndens vice ordförande Annica Jonsson (M).

Det finns ett samverkansavtal mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Enligt Annica Jonsson innefattar avtalet att (S) ska delge de övriga partierna om vad som är på gång politiskt.

– Jag blir fundersam över hur de tänkt. Vi ska ju ha ett samarbete, där en av delarna är att vi ska få vetskap och kunskap om vad som är på gång. Som jag ser det har (S) tagit ett tydligt avsteg utifrån informationsflödet, säger Annica Jonsson (M).

Hur allvarligt är avsteget?

– Det är allvarligt. De (S) vet vad som står i samverkansavtalet och att detta inte följer det vi kommit överens om. Det är viktigt att man behandlar varandra väl och respekterar avtalet. Det är inte bara att gå till vänster för att få igenom sina saker, säger Annica Jonsson och fortsätter:

– Jag känner att det är slut med det nu. Man kan inte hoppa i säng med vem som helst, när som helst.

Kommunalrådet Per Nylén (S) menar att det inte rör sig om något avsteg från den överenskommelse som finns.

– Den här frågan är inte en del av överenskommelsen, den ligger utanför de frågor vi enats om. Den här frågan har presidiet fått samma information om så jag ser inte att det ska ha någon påverkan. Vi kan söka de majoriteter som behövs för att få igenom politiska beslut, säger Per Nylén.

Annica Jonsson har ännu inte sett den utredning som ligger bakom (S) beslut.

– Vi har inte hört att (S) uttryckt något negativt, och har inte fått någon hint om att de varit så negativa till en upphandling. Jag respekterar deras åsikter men i det parlamentariska läge vi har hade jag trott annat om situationen.

Hur går du vidare nu?

– Först ska jag försöka ta reda på var utredningen är, sätta mig in i den och göra en bedömning med mina Allianskollegorna om detta är sant och om det är ett problem.

Kan det här innebära att ni ska bryta upp samverkansavtalet?

– Det är för tidigt att säga om vi ska bryta upp, men det första jag tänkte när jag nåddes av informationen var att (S) inte vill ha med oss att göra.

Har du någon hälsning till (S)?

– Från och med nu behöver ni börja lyssna på Alliansen. Ni behöver inte ha samma åsikter, men jag vill se en ömsesidig respekt gällande hur man handhar ärenden.

Se tv-intervjun där omsorgsnämndens ordförande, Anna Sundberg (S), berättar om beslutet: