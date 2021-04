Chanser i mängder, konstigt mål och gruffigt när Timrå IK förlorade första ronden

De första bytena satte an tonen för resten av matchen – två lag som spelade intensivt och ville framåt.

Redan efter 2,5 minut fick Timrå IK chansen att spela numerärt överläge – och det slutade med en kavalkad av chanser. Lööke, Lundin, Liljewall, Dahlén och Hardegård sköt från blå, från sidorna, från slottet – ja överallt. Men något mål blev det inte.

Även efter spelet i numerärt överläge var det Timrå IK som var det lite vassare laget. Därför kom Björklövens ledningsmål något ologiskt.

Efter rejält strul, där pucken gick mellan både rödvita och vitgröna spelare, inom loppet av ett par sekunder hamnade trissan bakom Jacob Johansson. Till slut noterades William Eriksson för målet.

31 sekunder senare kom kvitteringen. Viktor Lodin plockade upp pucken i mittzon, snurrade runt hela Umeålaget ett par gånger, gick mot kassen och lurade upp Poulin på läktaren för att sedan backhanda in pucken. Ett osedvanligt vackert mål.

Även om tempot fortfarande var helt okej så var det lite mer avvaktande spel i den andra perioden. Om Timrå IK var klart bättre de första 20 minuterna var de bara lite bättre i inledningen av mittenakten.

Åtta minuter in i perioden kom Björklövens ledning (läs mer under Matchens konstigaste mål), och efter det tog Timrå IK återigen över på samma sätt de spelade under första.

Varenda kedja jobbade stenhårt och såväl hel- som halvchanserna kom gång efter annan. Det gjorde dock aldrig målet.

Eller jo, för laget från Umeå. Med 1,5 minut kvar av perioden hängde Karl Johansson in pucken ovanför Jacob Johanssons högra benskydd, i ett läge där målvakten var rejält skymd.

Hemmalaget fick inleda den tredje perioden med spel i numerärt underläge. Något Björklöven skoningslöst utnyttjade. Efter att laget haft rejäl press mot Timråmålet kunde Francis Perron lägga in den på en retur.

Halvvägs in i perioden, i underläge 1–4, fick Timrå IK läge att börja klättra tillbaka in i matchen då de fick en minuts spel i fem mot tre. Fem mot trean gick inte, men i spel fem mot fyra reducerade Sebastian Hartmann till 2–4.

Sedan, mitt i Timrå IK:s press, kom spiken i kistan. Francis Perron lyfte pucken över Timråförsvaret och J.T Brown plockade upp den. Ensam med Jacob Johansson satte jänkaren pucken högt i målvaktens vänstra kryss.

2–5 med 7,5 minut kvar av matchen blev övermäktigt för Timrå IK.

Sebastian Hartmann reducerade visserligen till 3–5, men tack vare att Patrick Wiercioch blev utvisade kunde Björklöven återigen utöka ledningen till 3–6.

Det blev också slutresultatet och laget från Umeå leder matchserien, som spelas i bäst av sju, med 1–0.

► Matchens roligaste diss

Åtminstone jag (Ytterström) kunde inte hålla gapskrattet dolt – trots munskydd på – då "Holken" valde att spela Rammsteins låt Amerika då Björklöven klev in på isen. En inte särskilt diskret vinkning till Umeålagets förkärlek att ta in mängder av importer, skicka hem hälften av dem för att sedan ersätta dessa med nya. Och så vidare.

► Matchens konstigaste mål

Borde kanske vara säsongens konstigaste. Björklövens 2–1-mål kom efter att Tyler Vesel gjort en vanlig dumpning av puck ner i sarghörnet, men den träffar den böjda delen av den första sektionen av plexiglaset och går rätt in i Timrå IK:s öppna kasse. Detta då Jacob Johansson redan hade gått bakom målet för att stoppa pucken dit den förväntades gå.

► Timrå IK:s tre bästa spelare

1. Viktor Lodin, forward

Oj, oj, oj så viktigt Lodin är. Inte bara för de poäng som han producerar utan för sättet han gör det på – och vid vilka viktiga tillfällen han ser till att ta fram sin mest kreativa ådra. Dessutom gör han motståndarna skel- och vindögda eftersom de hela tiden måste hålla koll på honom så fort han är ute på isen.

2. Sebastian Hartmann, forward.

Det syntes att Hartmann fått sig en rejäl utskällning, eller åtminstone blivit tillsagd, att hålla lugnet. För under söndagskvällen hade han hela tiden fullt fokus på spelet och inte med att slänga käft med motståndare eller domare alternativt ta någon halvknepig utvisning.

3. Morten Madsen, forward.

Madsen får symbolisera checkingkedjan med Boyce och Walli Walterholm som stod för ett stenhårt jobb matchen igenom. De gjorde sin uppgift med den äran och ska inte vara de som producerar poäng, vilket de kunde ha gjort i den första matchen mot Löven sett till att de skapade en del.

► Matchen

Timrå IK–Björklöven 3–6 (1–1, 0–2, 2–3)

Första perioden: 0–1 (12.56) William Eriksson (Alexander Deilert, Sebastian Selin), 1–1 (13.27) Viktor Lodin (Christopher Liljewall, Sebastian Hartmann).

Andra perioden: 1–2 (28.05) Tyler Vesel, 1–3 (38.29) Karl Johansson (Gustav Possler, Adam Plant).

Tredje perioden: 1–4 (43.56) Francis Perron (Olle Liss, Alexander Deilert), spel fem mot fyra, 2–4 (50.58) Sebastian Hartmann (Jens Lööke, Patrick Wierchioch), spel fem mot fyra, 2–5 (52.36) J.T Brown (Francis Perron, Kevin Poulin), 3–5 (55.49) Sebastian Hartmann (Jonathan Dahlén, Albin Lundin), spel fem mot fyra, 3–6 (57.15) Alex Hutchings (Tyler Vesel, Fredric Andersson), spel fem mot fyra.

Skott: 51–21 (16–4, 15–6, 20–11).

Utvisningar, TIK: 3x2. Löven: 7x2.

Domare: Daniel Eriksson och Daniel Wessner.

► Nästa match

Måndag 19 april (19.30): Timrå IK–Björklöven (NHC Arena)