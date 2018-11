Mobiltjuv greps i Örnsköldsvik – spårades genom telefonens GPS: "Den började att röra på sig"

Klockan 22.55 på onsdagskvällen fick polisen in ett telefonsamtal från en person som tidigare under dagen hade blivit bestulen på sin mobiltelefon. Stölden hade skett i samband med ett event på en idrottsanläggning och polisanmäldes under dagen.

– Nu ringde anmälaren och uppgav att den stulna mobiltelefonen hade börjat att röra på sig i Örnsköldsvik. Tjuven hade otur, för telefonen gick att spåra med en spårningsfunktion, säger Per Andersson, befäl vid polisens regionledningscentral.

Tack vare GPS:en i telefonen kunde en polispatrull följa rutten och snabbt hitta på den misstänkte tjuven.

– Det är inte så många som är ute och rör sig den tiden på dygnet, så det gick fort. Tjuven är nu gripen, säger Per Andersson.