Melodifestivalens yngsta producent pluggar i Ö-vik – tävlar på lördag

Det börjar bli en tradition att elever från Musikmakarna finns med i ett flertal av bidragen i Melodifestivalen. 2019 års version är inget undantag. I årets upplaga återfinns musikmakare bakom åtta av bidragen.

I höstas anordnade SVT en låtskrivar-camp till Melodifestivalen med enbart kvinnliga låtskrivare och producenter. Från campet tog en låt sig vidare till tävlingen. "I Do Me" kommer framföras under lördagens deltävling och är skriven av tre tjejer från Musikmakarna, Elvira Anderfjärd, Fanny Arnesson, Adéle Cechal.

Elvira är med sina 19 år den yngsta producenten i Melodifestvalen någonsin.

MALMÖ - DELTÄVLING 2 (musikmakare i fet stil)

Låt: I Do Me Artist: Malou Prytz Låtskrivare: Isa Tengblad, Elvira Anderfjärd, Fanny Arnesson, Adéle Cechal

Låt: I Love It Artist: Oscar Enestad Låtskrivare: Emanuel Abrahamsson, Parker James, Oscar Enestad

Låt: Nakna i regnet

Artist: Vlad Reiser Låtskrivare: Lukas Nathansson, John Hårleman, Vlad Reiser, Chris Enberg