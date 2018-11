Här är de glömda skatterna hos polisen – flakmoppe och en euro väntar på sina ägare

Antalet saker som lämnats in till polisen i Ångermanland har ökat första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Hittills har runt 350 olika saker lämnats in under nämnda period.

– Det är en jämn ström av saker som kommer in. Men det går lite upp och ner, säger Andreas Dahlbom, som både är kommunpolis och chef för hittegodsavdelningen i Härnösand.

Hur mycket som lämnas in är delvis väderberoende. Är det mycket snö ute göms kvarglömda saker och kommer fram under våren.

I lådor på polishuset i Härnösand är det knökfullt med saker som folk har lämnat in. När vi var på besök fanns bland annat flera mobiltelefoner, surfplattor, smycken och solglasögon i lådorna.

– Vi får in mycket nycklar. Jag är förvånad att inte fler söker efter sina borttappade bilnycklar hos oss, säger Andreas Dahlbom.

Bland de mer ovanliga sakerna som finns i Härnösand just nu är bland annat en flakmoppe, som någon hittat.

– Det är lite svårt att spåra ägaren eftersom det inte finns några registreringsskyltar på den, säger han.

Där finns även 1 euro och 10 cent som någon hittat. Det motsvarar omkring 11 kronor.

– Generellt sett är folk ärliga och lämnar in det som de hittar. Ibland får vi in plånböcker där kontanterna finns kvar, säger Andreas Dahlbom.

Polisen försöker alltid spåra sakerna som lämnas in. Det görs bland annat genom att gå igenom anmälningar om försvunna saker. Det finns även andra sätt.

– Om vi exempelvis får in en mobiltelefon och den inte är låst så söker vi i adresslistan om det finns något nummer som heter mamma eller pappa och så ringer vi och berättar att vi har telefonen, berättar Andreas Dahlbom.

Han säger att det är sällan som folk ringer och chansar för att komma åt prylar och pengar.

– Vi ställer alltid kontrollfrågor.

Den som hittar något ska gå med det till polisens reception. Men alla har inte möjlighet att ta sig till polisstationen, och då går det att ringa polisen så kommer någon ut och hämtar sakerna när det blir tid över.

– Man ska ringa det vanliga numret 114 14, säger Andreas Dahlbom.

Om den riktiga ägaren inte hör av sig kan upphittaren göra anspråk på hittegodset. Om ingen gör anspråk så säljs sakerna. Prylar som inte går att säljas slängs. Men innan sakerna lämnas ut eller säljs försöker polisen spåra upp ägarna en sista gång.

– Man ska alltid höra av sig till polisen om man tappat bort något. Det kan löna sig, säger Andreas Dahlbom.