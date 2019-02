Läkare får prövotid efter fängelsedom

Läkaren körde in i ett mitträcke på E4:an utanför Örnsköldsvik med nästan två promille alkohol i blodet. I slutet på 2017 dömdes mannen till två månaders fängelse för grovt rattfylleri. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har nu beslutat om en treårig prövotid.

Under hösten 2018 anmälde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, läkaren till ansvarsnämnden och yrkade på en treårig prövotid.

Enligt anmälan framgår det att bilfärden avsåg sträckan mellan arbetsplatsen och hemmet, och att läkaren vid ett utredande möte med IVO uppgett att han vid brottstillfället hade druckit alkohol i jourrummet, efter att han avslutat sitt arbetspass och gått på semester. Vid samma möte ska det också ha framkommit att läkaren hade en Antabusbehandling enligt överenskommelse med sin arbetsgivare.

Hälso- och sjukvårdens arbetsnämnd bedömer att brottet som läkaren begått har skett i samband med yrkesutövningen och anses därför påverka förtroendet för läkaren. Ansvarsnämnden bedömer också att läkaren är i behov av fortsatt behandling och kontroller för att patientsäkerheten inte ska riskeras.

I februari fastställde ansvarsnämnden en prövotidsplan och beslutade prövotiden till tre år.

Läkaren har fått prövotid vid ett tidigare tillfälle, för 15 år sedan. Då med anledning av att han vid två tillfällen ska ha påträffas påverkad av alkohol eller droger på arbetsplatsen, och vid ett av tillfällena ska han ha haft ett skarpladdat hagelgevär i lokalen och barnpornografiska bilder på sin arbetsdator.

Under en prövotid som beslutats av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd får personen behålla sin legitimation, under särskild tillsyn av IVO. Om en prövotidsplan inte följs eller om personen missköter sig under prövotiden kan legitimationen återkallas.