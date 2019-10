Brottet ska ha skett någon gång under tidsperioden mellan 7–13 oktober. Enligt anmälaren ska någon ha tagit sig in i ett låst förråd på fastigheten genom att bryta sig in och stulit verktyg.

– Det är bekräftat att någon varit inne där, säger Tony Östman, förundersökningsledare vid polisen.

Värdet på verktygen är okänt, men uppskattas enligt polisen till några tusenlappar.