Bröt med Modo – Hedberg talar ut om schismen med Nieminen: "Inte troligt att jag fortsätter spela"

Edwin Hedberg sågs som en av sommarens stora prestigevärvningar när han återvände till Modo efter sex år i andra klubbar.

Det blev totalt 13 poäng (8+5) på hans 23 matcher under hösten och vintern. För Expressen uttalar sig 26-åringen om det omdiskuterade uppbrottet med Modo.

– Jag har inte spelat på 100 procent den här vintern, jag har knappt kunnat göra det senaste två-tre åren. Så fort vi haft tre matcher i veckan har det blivit kämpigt. Jag vet var jag står när jag har en bra fysik, men motivationen försvann allt mer i höstas. Vi kom överens om att jag skulle ge det ett försök och det kändes bra ett tag, under några matcher, men sedan kom en dipp igen samtidigt som skadan började göra sig påmind, säger han.

Enligt forwarden själv är det en långlivad höftproblematik som gjort sig påmind. För att få ordning på hade det krävts en operation och ett halvårs rehab, vilket han inte fann motivationen till.

Det ska ha varit avgörande i det gemensamma beslutet att avbryta kontraktet, men även en schism med sparkade tränaren Ville Niemienen satte käppar i hjulet.

– Jag vet inte vad jag ska säga. Det var ett annorlunda ledarskap. Han hade säkert mycket press på sig utifrån och i grund och botten var han en bra människa. Men det passade inte vår grupp eller Hockeyallsvenskan. Jag tycker inte att han hade koll riktigt, det såg man på isen också. Det var oklart hur vi skulle spela hockey.

Hedberg hamnade han i frysboxen under försäsongen och hade svårt att imponera på finländaren.

– Ja. Det skedde direkt, utan anledning. Vi hade knappt lirat en match och då blev jag fundersam. Jag hade vänt hem och ville vara med på resan, men sedan blev det så där redan under försäsongen. Det var väldigt konstigt. Ärligt talat fick jag ingen större förklaring. Visst, jag var inte i bra form, det kan jag medge. Det tog ett tag in på säsongen innan jag var i form. Det var nog en faktor. Är du tillräckligt bra måste tränarna spela dig, men jag fick ingen tid att komma in i grejerna.

Nu satsar Hedberg istället på en 22 månader lång utbildning till mäklare och tar en timout fram till sommaren. Därefter ska han besluta om han ska fortsätta att spela hockey samtidigt eller lägga ner karriären.

– Vi får se i sommar, då kommer jag ta ett slutgiltigt beslut, men det är inte troligt att jag fortsätter spela. Det är känslan här och nu.