Bröt med Anundsjö i somras – nu tar tränaren över Domsjö: "Vet att han ställer höga krav på alla"

Mitt under sin tredje säsong i Anundsjö IF lämnade Jerry Carlström sitt tränaruppdrag i juni.

Hans nya klubb blir Domsjö IF, där han för första gång får ansvar över ett damlag.

– Det känns skitroligt, han passar väldigt bra in i det vi vill ha, säger Domsjös damansvarige Markus Kjellin.