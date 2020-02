Briljanta Kustbandet spelade på Folkan teater i Ö-vik

Storbandet består av Bent Persson, Erik Tegholm och Fredrik Olsson trumpet, Jens "Jesse" Lindgren kapellmästare och trombon, Bo Juhlin trombon och sousaphone, Amanda Sedgwick, Jan Åkerman och John Högman saxofon och klarinett, Peter Carlsson Welden piano, Hans Gustafson banjo och gitarr, Göran Lind kontrabas och Krister Ohlsson trummor. Gentlemännen i smoking och paranta Amanda i slitsad kjol.

Kustbandet bildades 1962 och har turnerat i ett 20-tal länder från Lappland i norr till Australien i söder, från USA i väster till Japan i öster. Genom arkivstudier har medlemmarna fördjupat sig i 20- och 30-talets jazzmusik som den spelades i New Orleans, i Chicago och i Harlems skumma kvarter.

Kapellmästaren Jesse öppnade varje låt på sitt trivsamma humoristiska sätt med korta anekdoter, ofta med knorr!

Dagen till ära började konserten med passande "Kärlek är kärlek" med flera sköna soloinsatser.

I balladen "Indian Summer" visade Jan sin musikalitet på sopransaxofonen med vackra melodislingor. Hör och häpna, Jan bor i Österrike, men åker till spelningarna med Kustbandet.

Med stycket "On Revival Day" hamnade vi i Harlem på 20-talet. Luis Russells komposition formade Amanda i ett långt njutbart solo på altsaxofonen.

Peter vid flygeln tryckte på sig kepsen för att likna skrävlaren och pianisten Jelly Roll Morton, som 1938 intervjuades för "Library of Congress". Samtalet lär ha varat i 8 timmar. Han pladdrade på och excellerade i olika musikstilar som ragtime, dixieland och bebop. Morton påstod, att det var han som uppfann jazzen genom att tidigarelägga sitt födelseår. Skön parodi som gick hem!

Bo kröp nu in i sousaphonen för att spela med i Louis Armstrongs populära tappning av "All of Me" från 1931. När sågs och hördes detta instrument med så härligt ljud? New Orleans?

Som grand final bjöd Kustbandet på "You´re Driving Me Crazy" i Louis Armstrongs komposition. Svensk text: "Får jag be om adressen"?

Som extranummer kom en hårresande version av Count Basies swingklassiker "One O´clock Jump", där bandet gav sitt yttersta. Här spelades ingen gungstolsjazz, som Jesse gav sken av!

Bengt Ferm

Näraskribent