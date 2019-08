Boulefest på Nipan med Norrlands bästa spelare

– Vi hade 150 spelare förra året och vi räknar med ett lika stort startfält den här gången. Och det blir en tävling av hög klass, flera SM-medaljörer kommer att vara med, berättar tävlingsledaren Janne Bagge.

Nipan Cup avgörs under två dagar. Under lördagen handlar det om dubbelspel i öppen klass samt en klass för de som är 60 plus. Dagen därpå spelas trippel för spelare som är 60 plus.

– Matcherna pågår från tidig morgon till sen eftermiddag, berättar Bagge vidare.

Nipstadens BK har ett gott rykte om sig som arrangörer och det är mycket därför som de lyckas samla ett så pass stort startfält år efter år. Men klubben lägger också mycket möda för att det ska bli ett väl genomfört arrangemang.

– Vi har bland annat ordnat med 20 olika banor där matcherna kommer att spelas, avrundar Janne Bagge.

Ulla Sondell och Janne Bagge