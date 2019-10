Bottennapp för Arnäs hemma mot Tegs SK

Arnäs lyckades inte alls när man mötte Tegs SK hemma i Kval Div 3 grupp 2 herr i fotboll. Tegs SK vann med 8–0 (2–0).

– Ja vad säger man, skönt att säsongen äntligen är över! Förstår nog att Lucksta IF är less på oss men vi gjorde så gott vi kunde. Tyvärr så tar all kraft och tanke slut när det är tio minuter kvar och Teg rullar in fyra bollar. Vi passar på att gratulera Teg till division tre platsen, tyckte Arnäs tränare Niklas Lundberg, efter matchen.

Lewis Nihorimbere 2, Mikael Sellin 2, Hampus Wallgren 2, Felix Lundgren och André Svensson blev målskyttar för Tegs SK i bortasegern.