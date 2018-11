Ellen Tejle från Undrom på BBC:s lista över världens 100 mest inflytelserika kvinnor – som andra svensk någonsin

Läs också: Ellen Tejle blev världsambassadör för jämställd film

Ellen Tejle är initiativtagaren bakom A-märkningen, en jämställdhetsmärkning av film som slagit stort över hela världen. I en A-märkt film finns minst två kvinnliga huvudpersoner som talar med varandra om något annat än män.

– I dag, när vi faktiskt sett filmer som Wonder Woman och Black Panther är det kanske lätt att tro att jämställdheten har kommit långt. Men så är det inte, säger Ellen Tejle.

– Filmvärlden är snarare en bromskloss; inför årets Oscarsgala fick jag möjlighet att lyfta fram hur det ser ut i de filmer som vunnit Oscar för bästa film. Det visar sig att den kvinnliga taltiden är i princip obefintlig.

Varje år presenterar BBC en lista på världens 100 mest inspirerande och inflytelserika kvinnor. På 2018 års lista, som offentliggjordes helt nyligen, återfinns Ellen Tejle – tillsammans med bland annat Australiens första kvinnliga premiärminister, partikelfysiker, åklagare, bloggare, metallarbetare och Nobelprisvinnare.

– Det känns otroligt hedersamt, att bli uppmärksammad globalt på det här sättet, och att dessutom vara den andra svenska kvinnan någonsin som är med på listan, säger Ellen Tejle, numera vd på mediehuset Fanzingo i Alby.

Under flera års tid har Ellen Tejle rest över hela världen med A-märkningen i bagaget, som skapades under hennes tid på Bio Rio i Stockholm. Och arbetet har gett resultat; land efter land har klivit in i märkningssystemet.

Bara om någon vecka ska Kina lansera sin första A-märkta hemsida.

– Det här handlar ju om så mycket mer än film, det handlar om samhällets värderingar, om politik, om hur vår demokrati egentligen fungerar. Det handlar om ett system där en berättelse och ett perspektiv dominerar och får tolkningsföreträde, där så många andra röster utesluts.

Just nu är Ellen Tejle aktuell i en rykande färsk Hollywood-dokumentär, "This changes everything", som nyligen hade världspremiär i Toronto och ska visas i FN. Hon medverkar tillsammans med en rad ikoniska skådespelare som Meryl Streep och Cate Blanchett.

Filmvärlden är så oerhört mansdominerad och bilden av kvinnan är så skev

– Den diskuterar just det här problemet, att filmvärlden är så oerhört mansdominerad och att bilden av kvinnan är så skev. Men min scen i filmen sticker ut då den är längre än andra; jag kommer också från en helt annan typ av plattform, en gräsrotsperson och aktivist från Undrom.

– Titeln är en ironi; ända sedan Thelma och Louise har man trott att just den här filmen kommer att vara starten på något nytt, "this changes everything". Men ändå händer ju inget.

På teaterscenen i Sunnersta Folkets Hus fick hon lära sig att en femårig flicka är lika viktig som en 50-årig man

Det var också i Undrom hon tog sina första jämställdhetssteg – på teaterscenen i Sunnersta Folkets Hus fick hon lära sig att en femårig flicka är lika viktig som en 50-årig man.

– Jag har fått med mig det där hemifrån, att varje dag försöka förändra till det bättre, att förändras till det bättre. Kan jag det så gör jag det, det är min motivation.

