Tomt på Holme 107 i Ramsele har fått nya ägare – priset: 100 000 kronor

Nu på söndag kommer utrikeskorrespondenten Samir Abu Eid till Lännes Byskola i Skorped för att föreläsa om hans liv som korrespondent. Under Samirs uppväxt var han ofta i Skorped för att besöka släkt. På senare år brukar han ta med sig familjen och komma upp under lov, vilket var precis det som hände tidigare i år under sportlovsveckan.

– Under sportlovet stötte jag och Samir på varandra och började prata. Lännes Byskoleföreningen anordnar nämligen varje år Byskoledagen där det brukar vara någon som håller ett föredrag eller uppträder på något vis. Så jag frågade Samir om han kunde tänka sig att komma hit och prata om hans liv som utrikeskorrespondent, berättar Ulla Johansson.

Samir tackade ja och hörde av sig så sent som för tre veckor sedan och berättade att han skulle hit över midsommar och kunde hålla föredrag som nu på söndag den 23 juni.

– På så vis var det. Sedan har Byskoleföreningen fixat med biljettförsäljningen, och bara för en vecka sedan blev de slutsålda. Skolan är en gammal, liten byskola, den tar inte så mycket folk. Så vi satte stopp där vid 100 biljetter, säger Johansson.

– Vi trodde aldrig i våra liv att det skulle bli så stort som det blivit. Vi tänkte att det här skulle bli ett trevligt arrangemang för byn. Men det roliga är att det har varit mest intresse från folk i stan.

Samir Abu Eid har under hans karriär som utrikeskorrespondent hunnit arbeta för både SVT och TV4. Han har främst varit Mellanösternkorrespondent, men även arbetat en del i Afrika och Asien. Nu är han hemma i Sverige igen, fortfarande utrikeskorrespondent men med ett särskilt uppdrag som "Publikens korrespondent".

– Det ska bli jätteintressant att höra om allt han fått se och varit med om. Vi hoppas på en fin eftermiddag. Vi har alla förutsättningar för att det ska bli lyckat, säger Johansson.