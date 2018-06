Linda Kalkan är byggde hus i Undersåker med rum för skapande: "Jag är inte rädd för att mixa"

Att återbruk är en stor del i Linda Kalkans liv är tydligt. För den som kommer riktigt nära upptäcker att nästan samtliga ting i det nybyggda huset har levt ett annat liv, på en annan plats, med ett annat syfte. Blomfatet har ett förflutet som askkopp, lampan var vid den här tiden förra veckan en korg, och skivan till matbordet stod många år i dvala lutad mot en ladugårdsvägg i Norrbotten.

Inspirationskällan är inte svår att gissa sig till.

– Tveklöst att hitta och ta vara på befintliga ting som jag kan göra något med. Jag får så oerhört mycket inspiration av att se möjligheten att göra något annat av något som redan är någonting, säger Linda Kalkan, som bor i Undersåker i Åre kommun.

Gamla ljusstakar, skålar och träföremål får nytt liv med färg och mönster hennes händer. Linda Kalkan är i grunden mönsterformgivare och illustratör. I dag bor hon tillsammans med sin man Timothy och döttrarna Molly och Smilla i ett trähus med utsikt över skog och fjälltoppar. Bakom dem ligger flera år av husbygge och trix och fix. Samt en flytt från Göteborg.

Ett beslut som grundades i en längtan efter vinter, och som gick i kraft efter ett besök i Åre Bikepark. Efter att ha varit med på ett downhill-läger med Inspireus fick Linda upp ögonen för just Åre på sommaren. En by som hon spenderat flera vintrar i som skidlärare under 90-talet.

– Jag blev helt såld.

Linda avslutade sitt jobb som kläddesigner för Intersport och blev istället syslöjdslärare i Duveds skola. Hon kände sig färdig med den kommersiella klädindustrin och det var dags för något nytt.

– Många tänker kanske att det är så glamoröst att jobba som designer. Och det är det under veckorna man reser runt i världen för inspiration. Men majoriteten av tiden är att man sitter vid datorn och ritar. Och det ska ritas sjukt mycket på väldigt kort tid.

Och det var även ett annat intresse som hade börjat ta över mer och mer.

– Min dröm har varit att kunna jobba med återbruk men jag har aldrig riktigt förstått hur det ska gå till. Jag har hela tiden tänkt att det får vara någonting som sker på sidan av.

När Åre kommun gick ut och sökte en person till att driva kommunens satsning på just återbruk var Linda inte sen med att söka tjänsten.

– När jag läste platsannonsen så fick jag nästan svårt att andas. Jag har aldrig känt så förut för ett jobb. Som att vara förälskad. Jag är väldigt glad att jag fick det. Det är mitt drömjobb.

Efter att ha hyrt ett hus och provat på livet i Åre köpte Linda och Timothy en markplätt i Undersåker. Sedan var det dags att välja hus.

– Det var i sig ganska svårt. Egentligen är mina absoluta drömhus sådana där 60-talslådor i tegel. Jag tycker att det är otroligt härliga miljöer i dem med stora fönsterpartier, raka linjer och halvetage. Det fanns det mycket av i Göteborg, men det finns inga sådana hus här.

– Så då ville vi ha ett hus som smälte in lite mer i miljön. Och då kändes det härligt med en klassisk modell, fortsätter hon.

Beslutet föll på ett Hjältevadshus. Övervåningen blev Linda och Timothys eget projekt. Här byggde de själva vilket resulterade i en utformning helt anpassad efter familjen, med tre sovrum samt ett öppet plan där det ges ordentligt med utrymme för skapande.

– Här är vår skapar- och pysselavdelning. Det var en utav de viktigaste ytorna och vi brukar sitta här hela familjen. Drömmen för mig har alltid varit ett ställe där vi kan sitta och greja.

Och grejandet är något som flitigt utövas av familjen Kalkan. Ett stort bord ringas in av hyllmeter av material, färger och loppisfynd. Allt detta i symbios med imponerande Star Wars-kreationer av lego.

– Det är här jag sitter och jobbar och Timmy bygger sitt lego. Om man säger att det här är min meditation så är det här hans, säger hon och pekar först på raderna av skålar och ljusstakar i trä och vidare till modellen av Millennium Falcon.

Att lego-intresset har smittat av sig syns även i döttrarnas rum där figurer och byggen står uppradade. Vad tjejerna har för intressen går genast att gissa sig när man kliver över tröskeln. I Mollys rum är det som att komma in i en skog medan Smilla bjuder in till cirkus.

Rummen är något som Linda ville ge i present till sina döttrar. Tjejerna fick välja tema och sen satte Linda i gång.

– Jag ville att det skulle bli en överraskning så jag målade på nätterna och höll dörrarna låst på dagarna. Sen hade vi fest, drack bubbel och firade när det var färdigt. Mollys rum blir mycket varmare med allt trä. Smillas är mer krispigt och lite kallare i tonerna.

Att båda tjejerna är bekväma på en loppmarknad är det inget tvivel om. Molly köpte själv tavlorna till sitt rum.

– Hon är redan en riktig loppisräv. Vi har en rutin där vi alla tre går in, tar varsin korg, och sen kör vi. Innan kassan så möts vi upp och går igenom och då är de helt medvetna om att hälften kan ryka.

Övervåningen omfamnas av takets plywoodskivor. Här spelar träådringen huvudroll.

– Jag har blivit oerhört förtjust i rena träytor. Det har väl att gör med trender, men till viss del att vi bor här och så nära naturen. Jag har alltid tyckt om trä.

Hon berättar om deras lägenhet i Göteborg, där ett turkost golv samsades med orange soffa och poppiga posters i starka färger.

– Min stil förändras hela tiden på olika sätt. Nu möts det färgstarka med naturmaterial och naturfärger. Jag är inte rädd för att mixa. Jag tycker att det är nyckeln. Att mixa sådant som kanske inte förväntas riktigt, så att det blir ett spännande möte.

Något som syns i sovrummet där färgglada kuddar och mattor möter väggens plywood.

– Textilier för mig ger liv. Det går att göra så mycket och jag ändrar ofta sådant. Det blir nya rum.

I kistan vid fotänden vilar filtar, överkast, kuddfodral och mattor i alla möjliga färger och mönster.

– Jag brukar bädda om med nya färger. Då gör jag om hela paketet och byter även mattan under. Det här är det färgglada kittet.

Huset är i dag nästan helt färdigt. I sommar är det trädgården som ska ordnas upp. Men familjen planerar inte att fokusera på finlir och rabatter på den sluttande tomten.

– Vi har bestämt att vi ska nyttja sluttningen istället och bygga några hopp och kurvor. Vi vill göra en cykelpark, säger Linda Kalkan och skrattar.