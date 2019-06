Fastigheten på Nästvattnet 208 i Kramfors såld för 100 000 kronor

Självklart stod glädjen högt i tak även på Ica där Sanne Dervisevic och Alexandra Lindström i spelbutiken glatt poserade med en tjusig vinstaffisch som bekräftade miljonvinsten:

– Jag fick beskedet från Svenska Spel 06.30 i morse att vi hade en kupong inlämnad hos oss på lotto som gav en miljon kronor i vinst. Det är klart att vi är jätteglada, menar Ulf Schön, handlare på Ica Kvantum.

Svenska Spel började redan under onsdagskvällen att "jaga" vinnaren per telefon, men förgäves. Inte heller under torsdagen hade de fått någon kontakt med den senaste lottomiljonären:

– Det är inte ovanligt. Ibland kan det dröja fler dagar innan vi får kontakt, men vi ger oss inte, säger Martin Riddarstolpe och skrattar.

Kupongen kostade alltså 40 kronor och innehöll fem enkelrader samt en jokerrad. Summan för att lämna in denna var 40 kronor och det gav alltså en nettovinst på 999 960 kronor.

– Det var alla sju rätt på lotto, men det gav inget på joker och därför stannade vinsten vid 1 miljon kronor. Annars är drömvinsten på lotto 2 samt två rätt på joker nu uppe i 111 miljoner kronor, berättar Martin Riddarstolpe.

Rätta raden som gav miljonvinsten på lotto 2 såg ut enligt följande:

4–6–11–16–21–28–31