28-åring ny ägare till hus i Kramfors – prislappen: 395 000 kronor

It-företaget Coreit arrangerar årligen en välgörenhetsgolf, Coregolf, för sina företagskunder och deltagandet växer för varje år. Eventet startade som ett tillfälle för företagets kunder att byta kontakter och ha en trevlig dag på golfbanan.

Förra året valde de att utveckla eventet till en insamling tillsammans med välgörenhetsorganisationen, Hoppets stjärna, som samarbetspartner.

– Hoppets Stjärna låter oss vara med och styra vart pengarna går och precis som ifjol kommer årets insamling gå till ett skolprojekt i Jimba, Kenya. Förra året gick pengarna till sanitära saker såsom fungerande kök och rena toaletter, som vi anser är en förutsättning för att barnen ska ha en bra skolmiljö. I år kommer pengarna gå till att bygga matsalsmöbler och nya klassrum, berättar Jim Rönnlund.

– Det är väldigt kul att ha kunna påverka vart pengarna går och vi får ständigt statusuppdateringar med bilder från projektet i Kenya. Det blir kvittot på att det vi gör idag faktiskt resulterar i något bra.

Eventet arrangeras samma vecka varje år där Coreit:s kunder samlas ute på Väckefjärden under fredagseftermiddagen för att spelar golf tillsammans. Vissa av företagskunderna placeras även ut som värdar vid golfbanan olika hål där de får en chans att uppmärksammas och binda nya kontakter.

– Många ser det som ett perfekt avslut innan man går på semester. Och det är all time high på deltagandet i år, vilket är superkul.

– Vi lottar alltid fram lagen och vi försöker se till att man får möta så många nya människor som möjligt. Det är ett ypperligt tillfälle att vidga sina vyer, säger Rönnlund.

Allehanda tar rygg på ett av lagen som ska starta på hål fyra där Hans Hägglund från Hoppets stjärna står som värd. Där bjuds det på saft samtidigt som han berättar om arbetet i Kenya.

– Det här är ett fantastiskt samarbete mellan oss och Coreit, och visar att vi i Örnsköldsvik kan göra skillnad på riktigt, säger Hans Hägglund.

Lennart Eriksson och Ulrika Kallin arbetar också för Hoppets stjärna och är väldigt glada över samarbetet. De betonar vikten av att arrangera event som dessa där man både får ha roligt och göra samhällsnytta.

Det pengar som deltagarna samlar in under dagen ska sedan Coreit gå in och dubbla.

- De föregående året samlade vi in 80 000 kronor. Vilket kan upplevas som förhållandevis lite pengar här medan därborta gör det jättestor skillnad, berättar Jim Rönnlund.

När golfrundan är slut sammanställs alla lags resultat för att senare på kvällen avsluta dagen med middag och prisutdelning i vanlig ordning.