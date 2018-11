Li L'Estrade: Besöket i spökhuset skrämde fel person: "Jag kommer aldrig åka dit igen"

Vägen gick över skogen, mil efter mil. Ju närmare vi kom, desto mer nervös blev vår yngsta son. Då hade jag bara lite tidigare avslöjat att vi skulle åka på ett äventyr, jag hade nämligen bokat en natt i landets mest kända spökhus, prästgården i Jämtländska Borgvattnet.

I två års tid har äldsta sonen tjatat om att åka till prästgården. När jag väl bestämde mig för att överraska honom på hans 15-årsdag var det inte honom som jag skrämde mest...

Det är under komministern Erik Lindgrens sista år i det gamla prästbostället på 1940-talet, som det uppmärksammas att det händer mystiska saker i prästgården. Spökerierna blir omtalade i rikspressen, och Borgvattnet "hamnar på kartan". Men de oförklarliga fenomenen har försiggått under lång tid innan dess. Otaliga var de som sett oförklarliga händelser nattetid i prästgården och sedan dess har det vallfärdat tusentals nyfikna personer som säger sig både ha upplevt och inte ha upplevt övernaturliga händelser. I somras togs gården över av kända spökjägare och sedan dess har det bland annat spelats in spökjakter som tusentals sett på Youtube.

Vi hämtar nyckeln till prästgården i byns lilla affär. Uthyraren konstaterar att de trodde att vi skulle komma under morgondagen men när de hittar oss i bokningen så får jag med mig nyckeln och vi åker vidare.

Inne i huset är det dunkelt och golven knarrar när vi utforskar rum efter rum. Jag känner absolut inget obehag alls och när jag försöker känna in all historia och spöklika vibbar dras en dammsugare igång på övervåningen. Jag kan inte tro att det är sant, uthyraren har alltså kommit efter oss och ska städa. Hela min fantasi får sig en törn. Jag vill inte veta att ett spökhus dammsugs som vilket hus som helst... Jag muttrar lite om klantigheten till min man när vi går upp då hon städat färdigt men får inget gehör. Han ser allvarlig ut och säger:

- Det här känns inte bra. Det trycker över pannan och i bröstet...

Jag ler. Jag har svårt att ta hans ord på allvar och vi går ut till grannhuset för att fika lite medhavd fika.

När vi sitter där och mumsar i vår ensamhet glider ytterdörren upp. Jag flinar, går dit och stänger den igen, säger att det nog är spökena som är i farten. Ingen annan skrattar.

Efter ytterligare en timme i prästgården bestämmer vi oss för att åka därifrån. Vid det laget har det blivit dunkelt och vinden viner utanför och får snön att yra. Det blir ingen övernattning, även om rumsbokningen egentligen bara var en förevändning för att vi skulle lyckas ta oss in i huset. Jag och 15-åringen känner oss helt oberörda och lite besvikna. Maken och lillebror skyndar sig till bilen och pustar ut när vi börjar rulla.

Redan i bilen börjar 15-åringen prata om att han vill åka dit igen och sova där på riktigt. Makens ord är bestämda:

- Det var så otäckt så jag kommer aldrig någonsin åka dit igen. Aldrig.

Ibland är det inte oförklarliga händelser som skrämmer. Ibland är känslan nog.