Bosses bil började brinna – 50 meter från gården: "Det small till rejält"

Under tisdagsförmiddagen var Bosse Backman från Seltjärn på väg hem från bärplockning i skogen. Han kom körandes längs väg 348, men när han saktade in för att svänga in på gården la han märke till en stor rökpuff bakom bilen.

– Jag tänkte, varför ryker det så hemskt när jag saktar in? Jag stannade till och lyfte upp huven, men då vällde det bara ut lågor. Jag försökte slå igen den igen, men den var ju het, säger han:

– Så jag grabbade bara tag i plånboken och bärhinken, och ringde 112.

Efter en stund kom räddningstjänsten till platsen, men bilen – en Subaru Forester – stod då redan i lågor.

– Det small till rejält när däcken exploderade. Jag var orolig för att det skulle börja brinna på åkern, men jag hade ingen brandsläckare i bilen. Det är väl inget tvång på att ha det, men jag har tänkt att jag borde skaffa en, säger Bosse:

– Det är så ruggigt. Jag är skärrad än.

Räddningstjänsten kunde släcka elden innan den hann sprida sig, men orsaken till den plötsliga branden är fortfarande oklar.

– Jag visste ju vad jag hade för bil och att det inte var något fel på den, trodde jag i alla fall. Men något fel blev det ju. Den hade gått 17 000 mil och var nybesiktigad.

Även om fordonet inte gick att rädda, klarade sig Bosse utan skador.

– Det var tur att jag stannade där jag stannade. Hade jag svängt in på gården kanske huset hade hängt med. Och hade jag varit kvar uppe i skogen utan någon täckning på telefonen – då hade det väl blivit en skogsbrand igen.

Bilen blev under eftermiddagen bärgad från platsen, och i fortsättningen får Bosse låna en grannes bil.

– Jag har bra grannar! säger han.