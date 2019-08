Började trimma hundar och blev veterinär – idag har Regina en egen klinik: "Kontakten med djuren och deras ägare är det bästa"

Inlindad i en filt bärs hunden Troll in i det steriliserade rummet och läggs på en arbetsbänk. Hon ska genomgå en koll och operation av tänderna och har blivit sövd. Genom en kanyl i benet får hon narkosmedel direkt i blodet.

Under operationen får veterinären Regina Lindberg hjälp av djursjuksköterskan Iza Anundborg. De är alltid minst två personer under operationer, och eftersom Troll är en gammal hund med ett känt blåsljud på hjärtat är det viktigt att hålla koll på henne under ingreppet.

– Hon är lite av en riskpatient och därför håller vi hela tiden koll på hur hon reagerar, på blinkningar och liknande, berättar Regina.

Hon undersöker Trolls mun och hittar på en gång tandsten som hon slipar bort innan hon meddelar Iza att hon kommer att plocka bort de tänder som är i dåligt skick.

– En vanlig missuppfattning är att hunden behöver de här dåliga tänderna, men de gör faktiskt bara ont, berättar hon och börjar, med hjälp av olika sorters verktyg, avlägsna några tänder. För att få loss vissa måste hon borra i käkbenet.

Plötsligt avbryter hon sig och säger till Iza att hon ska fylla på. Hon syftar på narkosmedlet och Troll får en liten dos till.

– Jag kände att hon spände käken. Hon är inte alls vaken, men när hon reagerar fyller vi på med medlet, säger Regina.

När tänderna som ska bort har avlägsnats jämnas ytan på käkbenet till. Allt har gått bra och Troll flyttas till en bäddad bur där hon ska få vakna till.

Troll är ett av många smådjur som Regina tagit emot som patient under hennes verksamma år som veterinär – en karriär som egentligen började när hon jobbade med att trimma hundar.

– Under den tiden stötte jag på mycket problem, som klåda, öroninfektioner och besvär med tassarna. Men jag hade varken tillräckligt med kunskap eller fick göra något, säger Regina.

Hon sökte in till veterinärprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala – och kom in. Nu driver hon sin egen veterinärklinik i Gullänget.

– Vi gör så gott vi kan och vi har alltid roligt på jobbet. Kontakten med djuren och deras ägare är det bästa. Och det kommer ganska mycket kunder, så i framtiden hoppas vi på att kunna utöka lokalen.

Det som kan vara svårt med jobbet som veterinär, är att förklara för djurägarna vad resan med just deras djur kommer innebära och att sedan få med dem på tåget.

– Jag kan till exempel säga att jag är villig att ringa och påminna djurägaren en gång i veckan om något som deras djur behöver, men då gäller det ju att ägaren också lägger manken till och tar sitt ansvar, säger Regina Lindberg.

Fakta om Reginas Veterinärklinik:

Ägare: Regina Lindberg

Grundades: 2013

Anställda: Sex stycken plus en sommarjobbare.

Verksamhet: Sjukvård för djur med inriktningen smådjur, samt försäljning av veterinärprodukter.