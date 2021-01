Bombhot tvingade dem att låsa dörrarna – Kramfors kommun utsätts för upprepade hot "Försöker spåra IP-adressen"

Kramfors kommun är utsatt för upprepade oprecisa hot, som vid ett tillfälle tidigare också polisanmälts. Under torsdagen kom ett bombhot som ledde till att kommunhusets entré – Kom in – stängde under fyra timmar.

– Det var ett konkret hot om att det skulle sprängas en bomb klockan 12.00 och sådana här hot måste vi ta på allvar, säger kommunchef Peter Carlstedt.