Boggie Woogie och Rock’n roll i Ramviks Folkets Hus

Chris O’Berg tog publiken tillbaka 100 år till 1920-talet i en nostalgisk boggie woogie, som krävde flinka fingrar och mycket kondis. Gensvaret från publiken lät inte vänta på sig. Chris O’Berg hade med sig egna ”boogie woggie” arrangemang av kända stycken som fick det att svänga så störtskönt. Tänker på Frank Sinatras ”I got you under my skin” och Kicki Danielssons ”Bra vibrationer”.

Från första stund var det fullt drag under galoscherna. Chris O’Berg Band har begåvats med en pianists hela register och en brunn av låtar att ösa ur då man gör om arrangemang på golden hits, klassisk musik och schlagers. Det skall svänga och det skall vara variation.

Ronnie Sahlén kan sin ”Elvis” innan och utantill. De lugna låtarna kör Ronnie till egna bakgrunder. Ronnie gav publiken bakgrunden till inspelningen av ”You are always on my mind” efter att Elvis 1973 skiljt sig från Priscilla. Därpå levererade Ronnie med sin guldstrupe kvällens absoluta höjdpunkt, såvida man inte fastnade för Elvis version av ”O Store Gud” som Ronnie sjöng till Chris O’Bergs arrangemang av ”How great thou art”.

I Ronnies sällskap kan precis vad som helst hända. Det är väl uppåt tio år sedan Ronnie och Chris O’Berg stod på samma scen, men vad gjorde det. Publiken fick en helkväll och det drog över och drog över. Så vad gör då Ronnie för att publiken skall gå hem. Jo han kör igång med ”Burning Love” under det att folk är på väg ut. Kvar på scen är pianisten Christer Öberg och basisten Ulf Isaksson vilka börjar jamma med. Vilken härlig avslutning på kvällen, helt orepeterat. Så gör bara musiker som har ett stort varmt hjärta och älskar att spela och att stå inför publik.

Nu är första gemensamma framträdandet avklarat och nästa gång strålar trion Ronnie Sahlén och Chris O’Berg Band samman på Bergsgatan i Örnsköldsvik den 21 april. Då får Ö-viksborna en rejäl dos boggie woogie, rock’n roll och Elvis. För publiken i Ramvik kommer då en ny chans att ryckas med i nostalgiska toner och häftiga låtar.

Kjell Larsson

Näraskribent